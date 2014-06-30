24 فقره سرقت در ايلام کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فردين پيري ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پي وقوع چندين فقره انواع سرقت در سطح شهرستان مأموران اداره تجسس کلانتري 11و12و13 تحقيقات خود را به صورت ويژه جهت شناسايي و دستگيري سارقان آغاز کردند.

وي افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتي و شگردهاي خاص پليسي، سرنخ‌هايي ازفعاليت چند سارق حرفه اي به دست آوردند که با پيگيري‌هاي مداوم ماموران، مخفيگاه سارقان شناسايي و تحت کنترل ويژه پليس قرار گرفت.

فرمانده انتظامي شهرستان ايلام بيان داشت: با شناسايي اين متهمان دستگيري آنان در دستور کار پليس قرار گرفت که طي چندين عمليات تعداد9سارق در 24ساعت گذشته دستگير شدند.

اين مقام انتظامي تصريح کرد: سارقان در بازجويي‌هاي اوليه تاكنون به 24 فقره انواع سرقت اعتراف كرده و مقاديري اموال مسروقه از آنان كشف شد.

پيري در خاتمه از مردم خواست تا هر گونه موارد مشکوک را بلافاصله از طريق تلفن همراه يا ثابت به مرکز فوريتهاي پليسي 110 گزارش کنند.

سرهنگ پيري در پايان از مردم خواست با اقدامات پيشگيرانه، فرصت ارتکاب سرقت را از سارقان سلب کنند.