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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۰۸

جهانگیری در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر سوریه:

ملت سوریه نشان داد كه طرفدار حل مسالمت آمیز بحران است

ملت سوریه نشان داد كه طرفدار حل مسالمت آمیز بحران است

معاون اول رییس جمهور در تماس تلفنی خود با نخست وزیر سوریه گفت: ملت سوریه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نشان داد كه طرفدار حل بحران از طریق مسالمت آمیز است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون رییس جمهوری ظهر امروز در تماس تلفنی نخست وزیر سوریه با تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی خیر و برکت برای دولت و ملت سوریه اظهار داشت: پیام مردم سوریه در انتخابات ریاست جمهوری این بود که اجازه نخواهند داد خشونت طلبان و افراطیون تاثیری بر اراده آنها بگذارند.

معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد: دولت و ملت سوریه بتوانند گامهای موثری در زمینه تقویت مشارکت ملی و بازسازی کشور سوریه بردارند.

جهانگیری همچنین با اشاره به همكاری های مناسب دوكشور ایران و سوریه ، بر ادامه كمك های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم سوریه تاكید كرد.

نخست وزیر سوریه نیز در این گفتگوی تلفنی حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفت و از مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه و انتخابات ریاست جمهوری این کشور قدردانی کرد.

وائل الحلقی همچنین ضمن تشکر از حمایت های بی دریغ ایران از ملت سوریه افزود: تحولات چشم گیر و بسیار مثبتی در جهت فعال نمودن آشتی ملی در سوریه در حال وقوع است و موج حمایتهای مردم سوریه از دولت این كشور روز به روز در حال افزایش است.

نخست وزیر سوریه افزود: برخی گروه های تروریستی فعالیت های خود را در سوریه تشدید کرده اند اما ارتش سوریه با قدرت در مقابل آنان ایستادگی کرده و هر روز پیروزیهای بیشتری را کسب می کند.

کد مطلب 2322726

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