به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر کرج با حضور دست اندرکاران حوزه محیط زیست و اعضای شورای شهر ظهر دوشنبه در محل شورا در حالی برگزار شد که برگزای جلسات کم اثر در حوزه محیط زیست، انتقاد به انتقال آب سد کرج به تهران، تغییر رویکرد مدیریت شهری از خودرومحوری به انسان محوری، احداث کمربندی های کرج و تدبیر عاجل برای بهبود کیفیت هوای تنفسی شهر از مهمترین موضوعات مطرح شده در نشست بود که یکی از اعضای شورای شهر را به انتقاد جدی واداشت.

حمیدرضا ابوالحسنی عضو شورای سالامی شهر در این جلسه با انتقاد از برخی سیاسی‌کاری‌ها در زمینه محیط زیست، غفلت از این موضوع را در ازای برگزاری جلسات بی‌ثمر مورد انتقاد و گله جدی قرار داد و اظهار داشت: متاسفانه خروجی‌های لازم از این جلسات بیرون نیامده و مسئولان تنها به حرف و شعار در این زمینه اکتفا کرده اند.

ابوالحسنی با بیان اینکه اجرایی شدن تصمیمات در خصوص مسئله مهمی به نام محیط زیست بسیار مهم است، گفت: مسائل بسیاری مرتبط با این امر از دید مسئولان و حتی شهروندان نادیده گرفته شده و کمتر به آن پرداخته شده که می‌تواند در کاهش آلودگی ها بسیار موثر واقع شود.

وی از جمله منابع این آلودگی را ورود و تردد کامیون ها و ماشین های سنگین بین المللی و نه تنها کشوری دانست و یادآور شد: چرا ماشین های سنگین باید از درون شهر کرج تردد کرده و انواع آلودگی های ناشی از سوخت بنزین و گازوییل را به خورد شهر ما بدهند؟

این عضو شورای اسلامی شهر کرج، با بیان اینکه احداث دو کمربندی برای تردد این خودروها پیش از این تصویب شده که متاسفانه هیچ یک از آنها اجرایی نشده و به مرحله احداث نرسیده است.

ابوالحسنی از دیگر معضلات زیست محیطی شهر کرج را انتقال ناعادلانه آب سد کرج به تهران عنوان کرد و از سکوت اداره محیط زیست در این خصوص به عنوان یک ضعف یاد کرد که نتوانسته است مردم را نسبت به این موضوع حساس کرده و مسئله را به گوش مسئولان عالی رتبه نظام برسانند.

وی حاصل این کم کاری را وجود آلودگی در آب مصرفی خانوارهای کرجی و شهروندان ارزیابی کرد و با بیان اینکه توان مالی همه شهروندان در یک سطح نیست، بیان داشت: از مردمی که توان پرداخت قبوض ماهانه آب مصرفی خود را ندارند نمی توان انتظار داشت برای تهیه تصفیه خانگی اقدام کرده یا به خریداری آب سالم بپردازند.

عضو شورای اسلامی شهر تاکید کرد: باید مردم را نسبت به این مسائل حساس کرده تا برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان و احیای حقوق خود اقدام کنند.

در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر کرج، روش ها و رویکرد فعلی شورا و شهرداری را در راستای خودرومحوری عنوان کرد و اظهار داشت: این رویکرد باید به سمت انسان محوری تغییر جهت بدهد. رویکرد شهرداری تاکنون خودرو محور بوده به طوری که طرح جامع ترافیک و تدابیری نظیر آن با هدف جابجایی راحت تر خودروها صورت گرفته است.

مریم قهرمانی با بیان اینکه تاکنون به فکر تغییر این رویکرد نیفتاده ایم، اضافه کرد: کرج کلانشهری است که از کمترین زیرساخت های حمل و نقل عمومی برخوردار است و این امر با توجه به حجم بالای جمعیت و میزان مهاجرپذیری بالا، آسیب های جدی به محیط زیست شهری وارد آورده است.

نمایشگرهای هشداردهنده میزان آلودگی هوا، مردم را نگران می کند

وی با انتقاد ضمنی در خصوص نصب نمایشگرهای هشداردهنده میزان آلودگی هوا در شهر، آن را موجب ایجاد نگرانی و تشویش در شهروندان ارزیابی کرد و ادامه داد: نصب این تابلوها خوب است اما مهم تر از آن پیشگیری از آلودگی و جلوگیری از قرار گرفتن شهر کرج و استان البرز در رتبه سومین شهر آلوده کشور است.

عضو شورای اسلامی شهر یادآور شد: باید به اتخاذ راهکارهایی پیش گیرانه در حوزه محیط زیست بپردازیم و نصب این تابلوها بیش از آنکه اثرگذار باشد، نگرانی مردم و اضطراب روزانه برای آنها را فراهم می آورد.

قهرمانی از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج خواست نگاهش را به معابر و تقاطعات محدود نکرده و به خصوص بر مباحثی چون اجباری کردن معاینه فنی خودروها، منع تردد خودروهای آلاینده در شهر، بررسی میزان کیفیت سوخت و مباحثی از این دست را در دستور کار خود به منظور پیشگیری از افزایش آلودگی ها در شهر قرار دهد.

وی، منشاء بیماری سرطان در جهان را آلودگی هوا در کشورها عنوان کرد و با تاکید بر ضرورت بهره گیری از ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر، از مسئولان خواست نسبت به تامین و ساماندهی دو سازمان مرتبط با حوزه حمل و نقل عمومی به شدت حساس بوده و پی گیر نیازهای این بخش باشند.

فکری عاجل برای بهبود کیفی هوای کرج کنیم

فاطمه اسکندری رئیس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر در این جلسه با بیان اینکه امروز شهر کرج فاصله بسیاری از ایده‌آل‌های زیست محیطی دارد اظهار داشت: مسئولان باید به ساماندهی وضع موجود شهر در زمینه زیستی پرداخته و از آرمانگرایی و بیان سخنان شعاری بپرهیزند.

وی افزود: ما در این نشست‌ها به دنبال کسب نتیجه‌ای ارزشمند هستیم و ایراد سخنانی شعاری یا بیان آسیب‌ها و مشکلاتی که همه به آن واقف هستند نباید هدف این جلسات باشد.

اسکندری با تاکید بر اینکه شرایط فعلی، ما را مجاب به تدبیر و اتخاذ تصمیماتی جدی و عاجل برای بهبود کیفیت هوای تنفسی شهروندان می کند، چاره اندیشی برای پیشگیری از این امر را نیازمند وقت و دقت بیشتر دانست که محور آن آموزش و فرهنگسازی است.

عضو شورای اسلامی شهر توسعه پایدار شهری را حاصل اعتماد و اطمینان مردم به مجموعه دستگاه ها از جمله مدیریت شهری دانست و اظهار داشت: بیان حقایق و در جریان قرار دادن آنها درباره وضعیت موجود، نوعی احترام به حقوق شهروندان و اهمیت قائل شدن برای آنها است.

به گفته اسکندری جلسات دارای خروجی‌های بلندمدت و کوتاه مدت هستند که خروجی‌های بلندمدت نیازمند تهیه زیرساخت است و باید برای تامین این زیرساخت‌ها اقدام کنیم.