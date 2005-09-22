سرمايه بسياري از بورس تهران به بازارهاي عربي سرازير شده است

مرتضي الله داد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اشاره به اين كه سهم بخش دولتي وخصوصي از بازار بورس به ترتيب 69 و31 درصد است، پيشنهاد داد: مسئولان جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي بازارسازي بوسيله شركت هاي دولتي حاضر در بورس همچون صندوق بازنشستگي، تامين اجتماعي، شركت هاي سرمايه گذاري بانك ها را به منظور خروج بازار از ركود فعلي در دستور كار قرار دهند.

وي اعلام كرد: هم اكنون سرمايه بسياري از بازار بورس خارج و به سمت بازارهاي بورس كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله دوبي و عربستان سرازير شده است.

اين كارشناس مسايل اقتصادي تصريح كرد: بازارسازي بورس بوسيله شركت هاي دولتي مي تواند راهكار مناسبي براي عدم خروج سرمايه از بازار بورس و كشور باشد.

الله داد، با يادآوري اين نكته كه افزايش 130 درصد شاخص هاي بورس در سال 82 و 83 بيشتر به صورت حبابي(غيرواقعي) بوده است، بخشي از ركود اين بازار در شرايط فعلي را مسايل بيروني بازار از جمله مسايل هسته اي ذكر كرد.

وي با اشاره به حضور دوباره طهماسب مظاهري در وزارت امور اقتصادي ودارايي گفت: با توجه به اين كه مظاهري در متن برنامه چهارم توسعه قرار دارد مي تواند رابط دولت گذشته با دولت جديد در مجموعه اقتصادي كشور براي تحقق اهداف اين برنامه باشد.

اين كارشناس مسايل اقتصادي ابراز عقيده كرد: حضور دوباره مظاهري در اين وزارتخانه موجب آن خواهد شد تا دانش جعفري راحت تر بتواند اقتصاد آلوده به بيماري هلندي ايران را درمان كند.

الله داد ياد آور شد: طرح تك نرخي شدن ارز يكي از موفقت هاي دولت گذشته بود كه در دوران مظاهري تهيه و نهايي شد.

وي درنهايت درباره فعاليت طهماسب مظاهري در سمت وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت گذشته چنين نتيجه گيري كرد: مظاهري عنصر موفق دولت خاتمي بود كه تنها به خاطر برخي مسايل در اوايل سال گذشته كنار گذاشته شد.