برنامه های حوزه حجاب و عفاف در لرستان به صورت کارشناسی اجرایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر دوشنبه در کارگروه حجاب و عفاف و حقوق شهروندی با تاکید بر ضرورت فعال شدن دستگاههای اجرایی عضو این کارگروهها اظهار داشت: همچنین دستگاههای اجرایی استان که عضو این کمیته ها و همچنین کارگروهها هستند باید در راستای تحقق مصوبات به صورت عملی گام بردارند.

وی با تاکید بر کار منسجم دستگاههای اجرایی عضو این کارگروهها تصریح کرد: همچنین باید شرایط به گونه ای باشد که دستور کارها در جلسات این کارگروهها به صورت متمرکز مورد بررسی و تصویب قرار گیرند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه مبنای کار در مسائل عفاف و حجاب و همچنین رعایت حقوق شهروندی توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر است عنوان کرد: بر اساس شرع اسلام و همچنین تکلیف الهی شالوده اصلی این دو موضوع امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با تاکید بر اینکه با تهدید و برخوردهای قهری در حوزه حجاب و عفاف کاری از پیش نخواهد رفت افزود: در این راستا سوق دادن افراد به سمت شناخت ارزشها، عفاف و حجاب و ... می تواند در تغییر نگرش افراد تاثیر گذار باشد.

شاهرخی همچنین بر ضرورت توجه جدی به موضوع امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و گفت: در این راستا ستادهای امر به معروف و نهی از منکر در شهرستانهای مختلف استان به صورت جدی ورود پیدا کنند.

وی با تاکید بر ضرورت فعالیت موثرتر شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در مرکز استان، شهرستانها و همچنین ادارات سطح استان بیان داشت: نقاط ضعف در این زمینه احصا شود و ما نیز آمادگی داریم که با کمک فرمانداریهای سطح استان این نقاط ضعف و مشکلات را حل و فصل کنیم.

شاهرخی همچنین بر ضرورت تفکیک دو کارگروه عفاف و حجاب و همچنین حقوق شهروندی از یکدیگر تاکید کرد و گفت: برنامه های این دو کارگروه نیز طی سال 93 باید به طور دقیق و کارشناسی مشخص و احصا شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه میزان اجرای برنامه ها و همچنین تحقق مصوبات کمیته های زیرمجموعه و همچنین این کارگروه ها ملاک ارزیابی ما از مدیران در پایان امسال خواهد بود ادامه داد: همچنین باید این کارگروهها با ورود جدی فرمانداران فعالتر شوند.

شاهرخی همچنین بر ضرورت برگزاری همایشهای مختلف در راستای آموزش حقوق شهروندی در سطح جامعه و به صورت عمومی و همچنین درسطح ادارات و دستگاههای اجرایی استان تاکید کرد.