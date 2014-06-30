همایش استانی آشنایی مردم با حقوق شهروندی در لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر ظهر دوشنبه در کارگروه صیانت از حقوق شهروندی استان لرستان اظهار داشت: به زودی همایش آشنایی مردم با حقوق شهروندی در خرم آباد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه فراخوان این همایش به زودی منتشر می شود عنوان کرد: این همایش به صورت استانی برگزار می شود و علاقه مندان می توانند مقالات خود را در این زمینه به دبیرخانه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی ارائه دهند.

مسئول کمیته آموزش و فرهنگ کارگروه حقوق شهروندی لرستان زمان برگزاری این همایش را بهمن ماه امسال عنوان کرد.

کریمی فر همچنین از اجرای پروژه "من یک شهروند هستم" در این استان خبر داد و گفت: این طرح نیز در سطح مدارس و همچنین کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایام تابستان امسال اجرا خواهد شد.

بنا بر این گزارش، در این کارگروه دستگاههای موفق در دو حوزه حجاب و عفاف و همچنین رعایت حقوق شهروندی طی سال 92 از سوی دبیرخانه این کارگروه اعلام شدند.

کمیته امداد امام خمینی(ره) و همچنین بهزیستی لرستان به عنوان دستگاههای برتر در دو حوزه حقوق شهروندی و همچنین حجاب و عفاف معرفی شدند.

همچنین اداره کل حمل و نقل پایانه های لرستان در حوزه حجاب و عفاف و دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در حوزه رعایت حقوق شهروندی به عنوان دستگاههای برتر معرفی شدند.