اولین جلسه استانی شورای ساماندهی کودکان خیابانی در استان البرز برگزار می شود



به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه کردونی اعلام کرد : طبق مصوبه دومین جلسه شورای ساماندهی کودکان خیابانی مقرر شده بود جلسات استانی این شورا فعال شود تا مسائل کودکان کار و خیابان در سطح منطقه ای بررسی شود و راهکارهای محلی مورد استفاده قرار گیرد . در همین راستا اولین جلسه استانی شورای ساماندهی کودکان خیابانی در استان البرز برگزار خواهد شد .

وی در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در دبیرخانه شورای ساماندهی کودکان خیابانی افزود : با نقش آفرینی فعال نمایندگان نهادهای مدنی بیش از 7 جلسه برای بازنگری آیین نامه فعلی انجام شده است و مسائل مهمی مورد بحث قرار گرفته است . کردونی تاکید کرد : بازنگری آیین نامه فعلی به معنای تعطیلی اقدامات عملی نیست و دبیرخانه شورای ساماندهی کودکان به طور فعال نحوه فعالیت دستگاه های عضو شورا را پیگیری می کند و در همین راستا همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر برای اولین بار به دعوت دفتر امور آسیب های اجتماعی نشستی بین نمایندگان نهادهای مدنی و و مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش برگزار شد که طی آن نمایندگان NGO ها دیدگاه های خود را در خصوص نقش آموزش و پرورش در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه بین کودکان کار و خیابان تبیین کردند .

مدیر کل دفتر امورآسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی با اشاره به تاکید رئیس جمهور و وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر گسترش نقش نهادها در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت : تفاهم بین NGOها و دستگاه های دولتی شانسِ موفقیت سیاست ها و برنامه ها را افزایش خواهد داد لذا باید به سمتی پیش برویم که از یکسو از دانش ، تجربه و اطلاعات نهادهای مدنی در فرایند سیاست گذاری استفاده شود و از سوی دیگر نهادهای مدنی هم با الزمات و محدودیت های سیستم اجرایی آشناتر شوند .کردونی در پایان اظهار داشت خوشبختانه با تاکید و پیگیری های ویژه دکتر ربیعی در چند ماه گذشته فضای اجتماعی مناسبی نسبت به مقوله کودکان کار و خیابان شکل گرفته است و اکثر دستگاه های عضو شورای ساماندهی کودکان خیابانی نیز نقش افرینی فعال تری در این حوزه دارند .