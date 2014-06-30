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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۲۰

اولین جلسه استانی شورای ساماندهی کودکان خیابانی در استان البرز برگزار می شود

اولین جلسه استانی شورای ساماندهی کودکان خیابانی در استان البرز برگزار می شود

مدیر کل دفتر امورآسیب های اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ازبرگزاری اولین جلسه استانی شورای ساماندهی کودکان خیابانی در استان البرزخبرداد .


به گزارش خبرگزاری مهر،  روزبه کردونی اعلام کرد : طبق مصوبه دومین جلسه شورای ساماندهی کودکان خیابانی مقرر شده بود جلسات استانی این شورا فعال شود تا مسائل کودکان کار و خیابان در سطح منطقه ای بررسی شود و راهکارهای محلی مورد استفاده قرار گیرد . در همین راستا اولین جلسه استانی شورای ساماندهی کودکان خیابانی در استان البرز برگزار خواهد شد .

وی در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در دبیرخانه شورای ساماندهی کودکان خیابانی افزود : با نقش آفرینی فعال نمایندگان نهادهای مدنی بیش از 7 جلسه برای بازنگری آیین نامه فعلی انجام شده است و مسائل مهمی مورد بحث قرار گرفته است . کردونی تاکید کرد : بازنگری آیین نامه فعلی به معنای تعطیلی اقدامات عملی نیست و دبیرخانه شورای ساماندهی کودکان  به طور فعال نحوه فعالیت دستگاه های عضو شورا را پیگیری می کند و در همین راستا همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر برای اولین بار به دعوت دفتر امور آسیب های اجتماعی نشستی بین نمایندگان نهادهای مدنی و و مدیر کل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش برگزار شد که طی آن نمایندگان NGO  ها دیدگاه های خود را در خصوص نقش آموزش و پرورش در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه بین کودکان کار و خیابان تبیین کردند .

مدیر کل دفتر امورآسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی  با اشاره به تاکید رئیس جمهور  و وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر گسترش نقش نهادها در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت : تفاهم بین NGOها و دستگاه های دولتی شانسِ موفقیت سیاست ها و برنامه ها را افزایش خواهد داد لذا باید به سمتی پیش برویم که از یکسو از دانش ، تجربه و اطلاعات نهادهای مدنی در فرایند سیاست گذاری استفاده شود و از سوی دیگر نهادهای مدنی هم با الزمات و محدودیت های سیستم اجرایی آشناتر شوند .کردونی در پایان اظهار داشت خوشبختانه با تاکید و پیگیری های  ویژه دکتر ربیعی در چند ماه گذشته فضای اجتماعی مناسبی نسبت به مقوله کودکان کار و خیابان شکل گرفته است و اکثر دستگاه های عضو شورای ساماندهی کودکان خیابانی نیز نقش افرینی فعال تری در این حوزه دارند .

کد مطلب 2322745

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