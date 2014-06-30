22 هزار دانش آموز ايلامي فرهنگ ترافيک را فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نورالله خادم ظهر دوشنبه در جمع مسئولان آموزش و پروش ایلام در اين باره اظهار داشت: اين تعداد دانش آموز در مدارس روستايي و عشايري استان تحت آموزش هاي کارشناسان پليس راه قرار گرفتند.

وي اضافه کرد: اين طرح آموزشي با همکاري آموزش و پرورش استان در يک دوره 80 روزه به مرحله اجرا در آمد.

فرمانده پليس راه ايلام تصريح کرد: دانش آموزان در اجراي اين طرح با مقرراتي نظير چگونگي عبور و مرور از عرض جاده ها،دوچرخه سواري ايمن،عبور و مرور تجهيزات کشاورزي در جاده ها و... آشنا شدند.

وي اين آموزش ها را مبناي کار فرهنگي پليس در کاهش حوادث رانندگي خواند وگفت: آگاهي بچه هاي امروز به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي باعث مي شود که والدين قانونمندي را در اينده داشته باشيم.

سرهنگ خادم با اشاره به شروع طرح تابستانه پليس راه ابراز اميدواري کرد: امسال شاهد کمترين حوادث رانندگي در جاده هاي استان باشيم.



