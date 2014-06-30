سال گذشته 3.5 تن مواد مخدر در آذربایجان شرقی منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نصرتی عصر دوشنبه در دیدار اعضای کارگروه مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی با امام جمعه تبریز گفت: اعتیاد بزرگترین زلزله خاموشی است که تبعات آن دامنگیر 170 کشور جهان است و ما نیز باید در استان اقدامات مناسبی برای مبارزه با این پدیده خانمان سوز انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 15 کارگاه تولید شیشه در آذربایجان شرقی کشف و 38 باند تولید و توزیع مواد مخدر در استان منهدم شد، افزود: نیاز است تا با تعامل و همکاری همه سازمان ها اقداماتی برای مبارزه جدی و عملی با مواد مخدر انجام شود.

نصرتی با اشاره به اینکه کشورمان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و همسایگی با کشورهای تولید کننده مواد مخدر، در معرض این بلای خانمان سوز است، افزود: باید با قاطعیت با سودا گران مرگ و عاملان پخش و تولید این مواد مبارزه کنیم، چرا که اگر این دشمنان مجال پیدا کنند جوانان به عنوان سرمایه های آینده کشور را نابود می کنند.

وی با تاکید بر اینکه قدرت تخریب مواد مخدر صنعتی بسیار بالاتر است، گفت: اعتیاد بزرگترین منکر عصر حاضر، شوک هزاره سوم و زلزله خاموش است.