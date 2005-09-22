در گفتگوي اختصاصي "مهر " درباره افزايش شهريه دانشگاه آزاد با صاحبنظران دانشگاهي مطرح شد : دانشگاه آزاد با ممانعت از افتتاح واحدهاي دورافتاده كمبود بودجه خود را جبران كند // فعاليت اصلي دانشگاه آزاد تجارت و كسب درآمد است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم گفت: با توجه به اين موضوع كه درآمد زير 250 هزار تومان آستانه خطر فقر در كشور ما محسوب مي شود افزايش بي رويه شهريه دانشگاه آزاد اسلامي باعث اجحاف در حق مردم بي بضاعت و نارضايتي سياسي، اجتماعي و عقيدتي مردم خواهد شد.

دكتر امان الله قرائي مقدم در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: با بالا بردن شهريه دانشگاه خانواده هايي كه توان مالي اندك دارند بايد اين كمبود را به نوعي جبران كنند كه اين مسئله باعث فشار به افراد ديگر خانوده به خصوص افراد كوچكتر كه نياز به تغذيه و اوقات فراغت مناسب دارند مي شود.

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: از سوي ديگر افزايش شهريه دانشگاه ها باعث اعتراض دانشجويان و خانواده هايي فرزند آنها در دانشگاه آزاد تحصيل مي كنند خواهد شد.

استدلال رئيس دانشگاه آزاد در پايين بودن شهريه دانشگاه آزاد نسبت به كشورهاي ديگر دنيا در حالي ارائه مي شود كه درآمد سرانه يك آمريكايي 3800 هزار دلار بوده اما درآمد سرانه يك ايراني كمتر از 800 دلار است

دكتر قرائي مقدم تصريح كرد : استدلال رئيس دانشگاه آزاد در پايين بودن شهريه دانشگاه آزاد نسبت به كشورهاي ديگر دنيا در حالي ارائه مي شود كه درآمد سرانه يك آمريكايي 3800 هزار دلار بوده اما درآمد سرانه يك ايراني كمتر از 800 دلار است. عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم افزود: از سوي ديگر همواره شاهد اين بوده ايم كه مسولان دانشگاه آزاد اين دانشگاه را را با مدارس غير انتفاعي مقايسه مي كنند در حالي كه تنها 15 درصد از دانش آموزان كل كشور كه از وضعيت مالي خوبي برخوردار هستند در اين مدارس تحصيل مي كنند اما دانشگاه آزاد بيش از 50 درصد دانشجويان كل كشور اكثر آنها از توان مالي مناسبي هم برخوردار نيستند را به خود اختصاص داده است.

دانشگاه آزاد مي تواند با كاهش بودجه اي كه به افتتاح واحد در شهرستان هاي دوره افتاده اختصاص مي دهد كيفيت آموزشي خود كه حقيقت وابسته به دانشجويان است را افزايش دهد

وي تاكيد كرد: دانشگاه آزاد مي تواند با بررسي وضعيت مالي دانشجويان خود در پنج سال گذشته ميانگين درآمد اين افراد را حساب كند و حداقل شهريه را براي دانشجويان خود در نظر بگيرد اما در حال حاضر اين دانشگاه بدون هيچ معياري هر ساله شهريه هاي خود را افزايش مي دهد. دكتر قرائي مقدم اظهار داشت: دانشگاه آزاد مي تواند با كاهش بودجه اي كه به افتتاح واحد در شهرستان هاي دوره افتاده اختصاص مي دهد كيفيت آموزشي خود كه حقيقت وابسته به دانشجويان است را افزايش دهد.

مسئولان دانشگاه آزاد تنها به دنبال مشكلات خود و ارائه آمار و ارقام هستند اما به اين مسئله كه يك دانشجو براي تامين هزينه هاي خود دست به هر كاري مي زنند توجه نمي كند

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم ادامه داد: دانشجويان دانشگاه آزاد براي تامين شهريه خود بايد به هر كاري دست بزنند كه مسئله نه تنها بر روي كيفت آموزش اين افراد تاثير مي گذارد بلكه شان و مقام يك فرد دانشگاهي در كشور را پايين مي آورد. مسئولان دانشگاه آزاد تنها به دنبال مشكلات خود و ارائه آمار و ارقام هستند اما به اين مسئله كه يك دانشجو براي تامين هزينه هاي خود دست به هر كاري مي زنند توجه نمي كند.

وي در مورد مسئله اختصاص بودجه به دانشگاه آزاد اسلامي از سوي دولت افزود: اين كه دولت بايد به دانشگاه آزاد بودجه اختصاص دهد و كمك كند بحثي است كه همواره مطرح بوده ولي اين كه اين مسئله و كمك انجام نمي شود دليل قانع كننده اي براي وارد كردن فشار مادي به مردم نيست.

همچنين عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در اين زمينه گفت: هدف اصلي دانشگاه هاي آزاد بالا بردن كيفيت آموزشي نيست، بلكه كسب درآمد است؛ با توجه به مسائل موجود در اين دانشگاه، اسلامي بودن آن زير سوال رفته و بايد اين بخش از نام دانشگاه آزاد اسلامي حذف شود.

دكتر دلشاد در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دانشگاه آزاد سازمان آموزشي است كه هيچگونه حساب و كتابي در آن وجود ندارد. فعاليت اصلي دانشگاه هاي آزاد تجارت و كسب پول است. شفاف سازي در اين زمينه كه درآمد ناشي از شهريه در كجا استفاده مي شود وجود ندارد.

دانشگاه آزاد سازمان آموزشي است كه هيچگونه حساب و كتابي در آن وجود ندارد. فعاليت اصلي دانشگاه هاي آزاد تجارت و كسب پول است

وي تصريح كرد: بار سنگين هزينه ها و شهريه هاي دانشگاه آزاد به دوش خانواده هايي است كه به نظر ثروتمند مي آيند اما اكثر قريب به اتفاق آنها مجبورند فرزندان خود را در دانشگاه آزاد ثبت نام كنند و هزينه ثبت نام آنها را با مشكلات زيادي مواجه مي كند.

وي اظهار داشت: دانشگاه آزاد با سرمايه هايي كه از دانشجويان خود دريافت مي كند، مي تواند بهترين امكانات را در اختيار اساتيد و دانشجويان قرار دهد، اين در حالي است كه امكانات موجود در اين دانشگاه از دانشگاه هاي دولتي كمتر است و شهريه ها به هيچ وجه در دانشگاه هزينه نمي شود. همچنين مسئولين دانشگاه درنظر دارند، بيشتر از اساتيدي استفاده كنند كه هزينه كمتري برايشان داشته باشد. اين موضوه اهانتي به شأن و مقام استاد دانشگاه است.

دلشاد افزود: با توجه به مسائل موجود در دانشگاه آزاد، اسلامي بودن آن زير سوال مي رود و بايد اين بخش از نام دانشگاه هاي آزاد حذف شود.

ارتقا كيفيت آموزشي هيچ وقت هدف اصلي دانشگاه هاي آزاد قرار نمي گيرد. اين دانشگاه ها در شهرها و مناطق دور افتاده، منبع درآمدي براي افرادي خاص شده است و اين افراد نيز از اين طريق به خوبي تغذيه مي شوند

اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي افزود: هدف از ايجاد و راه اندازي دانشگاه هاي آزاد، بالا بردن كيفيت آموزشي نيست در صورتي كه چنين هدفي مدنظر مسئولين دانشگاه آزاد بود، با درآمد بالايي كه نصيب اين دانشگاه مي شود، بايد كيفيت آموزشي و امكانات موجود دانشگاه هاي آزاد از دانشگاه سراسري بيشتر مي بود و اين دانشگاه از جايگاه معتبرتري نسبت به دانشگاه هاي دولتي برخوردار مي شد اما دانشجويان دانشگاه هاي آزاد تنها به دليل اينكه در دانشگاه سراسري پذيرش نشده اند بناچار در دانشگاه آزاد ثبت نام مي كنند.

وي همچنين خاطر نشان كرد: ارتقا كيفيت آموزشي هيچ وقت هدف اصلي دانشگاه هاي آزاد قرار نمي گيرد. اين دانشگاه ها در شهرها و مناطق دور افتاده، منبع درآمدي براي افرادي خاص شده است و اين افراد نيز از اين طريق به خوبي تغذيه مي شوند.

وي در ادامه تأكيد كرد: هيچ سيستم نظارتي از بيرون بر دخل و خرج و ديگر فعاليت هاي دانشگاه آزاد وجود ندارد. بايد نظارت كامل از خارج دانشگاه بر روند كاري دانشگاه آزاد وجود داشته باشد، در يك جمله دانشگاه آزاد بايد اصلاح شود.