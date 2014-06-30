  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۴۳

رکورددار گینس پشت درهای بسته سالن بوکس مشهد/ روحبخشان: در پارک تمرین می‌کنم

رکورددار گینس پشت درهای بسته سالن بوکس مشهد/ روحبخشان: در پارک تمرین می‌کنم

مشهد - خبرگزاری مهر: رکورددار پله نوردی جهان گفت: بنده هفته گذشته در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها انتقاداتی به عملکرد هیئت بوکس استان داشتم که در پی انتشار این انتقاد هیئت بوکس استان در ابتدا شیفت ورزشم را لغو و پس از آن از رفتنم به سالن بوکس مشهد جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارشاد روح بخشیان رکورددار گینس و جهان که پله‌های برج میلاد را به صورت لی‌لی بالا رفته و همچنین رکورد برعکس دویدن جهان را در اختیار دارد عصر دوشنبه با حضور در جمع خبرنگاران در مشهد از کم لطفی هیئت بوکس خراسان رضوی گلایه و اظهار کرد: بنده در حال حاضر خودم را برای شرکت در مسابقات جهانی بوکس تایلند آماده می‌کنم.

وی افزود: هفته گذشته با یکی از رسانه‌ها مصاحبه‌ای داشتم که در این مصاحبه نسبت به عملکرد هیئت بوکس خراسان رضوی انتقاداتی را مطرح کردم که در پی انتشار این انتقاد هیئت بوکس استان در ابتدا از شیفت آموزشی بنده را لغو و پس از آن از ورودم به سالن تمرین بوکس مشهد جلوگیری کرد.

روح بخشیان با بیان اینکه بنده تنها نماینده ایران در مسابقات جهانی بوکس تایلند هستم گفت: مسابقات تابلند هفته آینده برگزار می‌شود و بنده مجبور هستم در پارک ملت مشهد تمرینات آمادگی‌ام را انجام دهم. 

کد مطلب 2322763

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها