به گزارش خبرنگار مهر، ارشاد روح بخشیان رکورددار گینس و جهان که پله‌های برج میلاد را به صورت لی‌لی بالا رفته و همچنین رکورد برعکس دویدن جهان را در اختیار دارد عصر دوشنبه با حضور در جمع خبرنگاران در مشهد از کم لطفی هیئت بوکس خراسان رضوی گلایه و اظهار کرد: بنده در حال حاضر خودم را برای شرکت در مسابقات جهانی بوکس تایلند آماده می‌کنم.

وی افزود: هفته گذشته با یکی از رسانه‌ها مصاحبه‌ای داشتم که در این مصاحبه نسبت به عملکرد هیئت بوکس خراسان رضوی انتقاداتی را مطرح کردم که در پی انتشار این انتقاد هیئت بوکس استان در ابتدا از شیفت آموزشی بنده را لغو و پس از آن از ورودم به سالن تمرین بوکس مشهد جلوگیری کرد.

روح بخشیان با بیان اینکه بنده تنها نماینده ایران در مسابقات جهانی بوکس تایلند هستم گفت: مسابقات تابلند هفته آینده برگزار می‌شود و بنده مجبور هستم در پارک ملت مشهد تمرینات آمادگی‌ام را انجام دهم.