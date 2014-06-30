پرداخت وام 40 میلیون ریالی به متقاضیان آبیاری بارانی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری عصر دوشنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی بناب با بیان اینکه هیچ گونه محدودیتی برای اعطای تسهیلات برای اجرای آبیاری تحت فشار در آذربایجان شرقی وجود ندارد؛ گفت: متقاضیان برای آبیاری بارانی 40 میلیون ریال و برای آبیاری قطره ای 51 میلیون ریال وام بلاعوض دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی مصالح کشور را به خطر می‌اندازد، گفت: تغییر اراضی کشاورزی به میزان تولیدات کشاورزی کشور ضربه می‌زند و باید جلوی این اقدام را هرچه سریعتر گرفت.

مهری با اشاره به اینکه برای افزایش سرمایه در گردش بخش کشاورزی باید مسئولین بر اجرای قاونین اهتمام بورزند، ادامه داد: در سال گذشته اعتبارات مناسبی برای اجرای کانالهای آبیاری مزارع دشت بناب اختصاص یافت ولی امسال هیچ مبلغی تخصیص نیافته است.

وی ادامه داد:برای احیای دریاچه ارومیه برنامه واحدی در دبیرخانه احیای این دریاچه تدوین شده که اجرای آن تلاش همه مردم و مسئولین را می طلبد.

مهری در همین خصوص افزود: تغییر الگوی کشت، یکپارچه سازی اراضی و استفاده از آبیاری تحت فشار از راههای اصلی حفظ منابع آبی است.