  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۱۸

مهری خبر داد:

پرداخت وام 40 میلیون ریالی به متقاضیان آبیاری بارانی در آذربایجان شرقی

پرداخت وام 40 میلیون ریالی به متقاضیان آبیاری بارانی در آذربایجان شرقی

بناب – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از پرداخت وام 40 میلیون ریالی به متقاضیان آبیاری بارانی در اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری عصر دوشنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی بناب با بیان اینکه هیچ گونه محدودیتی برای اعطای تسهیلات برای اجرای آبیاری تحت فشار در  آذربایجان شرقی وجود ندارد؛ گفت: متقاضیان برای آبیاری بارانی 40 میلیون ریال و برای آبیاری قطره ای 51 میلیون ریال وام بلاعوض دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی مصالح کشور را به خطر می‌اندازد، گفت: تغییر اراضی کشاورزی به میزان تولیدات کشاورزی کشور ضربه می‌زند و باید جلوی این اقدام را هرچه سریعتر گرفت.

مهری با اشاره به اینکه برای افزایش سرمایه در گردش بخش کشاورزی باید مسئولین بر اجرای قاونین اهتمام بورزند، ادامه داد: در سال گذشته اعتبارات مناسبی برای اجرای کانالهای آبیاری مزارع دشت بناب اختصاص یافت ولی امسال هیچ مبلغی تخصیص نیافته است.

وی ادامه داد:برای احیای دریاچه ارومیه برنامه واحدی در دبیرخانه احیای این دریاچه تدوین شده که اجرای آن تلاش همه مردم و مسئولین را می طلبد.

مهری در همین خصوص افزود: تغییر الگوی کشت، یکپارچه سازی اراضی و استفاده از آبیاری تحت فشار از راههای اصلی حفظ منابع آبی است.

کد مطلب 2322777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها