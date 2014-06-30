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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۸:۴۷

سرلشگر الفتلاوی:

داعشی ها دسته جمعی می گریزند/ روحیه نیروهای امنیتی عالی است

داعشی ها دسته جمعی می گریزند/ روحیه نیروهای امنیتی عالی است

فرمانده عملیات سامراء با اشاره به فرار دسته جمعی تروریستهای داعش از استان صلاح الدین از اخبار مسرت بخش در آینده نزدیک درباره این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، صباح الفتلاوی فرمانده عملیات سامراء اعلام کرد: تروریستهای داعش به شکل جمعی از صلاح الدین می گریزند و نیروهای امنیتی پیروزی های متوالی به دست آورده اند و روحیه نیروهای امنیتی بسیار عالی است.

الفتلاوی بیان کرد: مناطق زیادی در تکریت از لوث داعش آزاد شده است و امیدواریم که پاکسازی در اسرع وقت انجام شود.

وی افزود: پایگاه اسپایکر تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفته است و به عنوان مرکزی برای آغاز عملیات تبدیل شده است و  صد در صد امن است. شهروندان بزودی اخبار مسرت بخشی از آزادی صلاح الدین دریافت خواهند کرد.

کد مطلب 2322786

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