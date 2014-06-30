داعشی ها دسته جمعی می گریزند/ روحیه نیروهای امنیتی عالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، صباح الفتلاوی فرمانده عملیات سامراء اعلام کرد: تروریستهای داعش به شکل جمعی از صلاح الدین می گریزند و نیروهای امنیتی پیروزی های متوالی به دست آورده اند و روحیه نیروهای امنیتی بسیار عالی است.

الفتلاوی بیان کرد: مناطق زیادی در تکریت از لوث داعش آزاد شده است و امیدواریم که پاکسازی در اسرع وقت انجام شود.

وی افزود: پایگاه اسپایکر تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار گرفته است و به عنوان مرکزی برای آغاز عملیات تبدیل شده است و صد در صد امن است. شهروندان بزودی اخبار مسرت بخشی از آزادی صلاح الدین دریافت خواهند کرد.