دکتر رضا ممتحن در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروزه یکی از سیاستهای بیمه سلامت بر این است که با ارائه دفترچه های سلامت افراد تمامی افراد جامعه بتوانند از سرانه دولتی در امر درمان بهره مند شوند زیرا پیش بینی می شود بین 9 تا 10 درصد از جمعیت استان بدلیل دلائل نامعلوم فاقد پوشش بیمه ای هستند.

وی اعلام کرد: خوشبختانه سایت ثبت نام بیمه سلامت همچنان برای افرادی که فاقد پوشش بیمه ای هستند باز است ومی توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی www.bimehsalamat.ir برای دریافت دفترچه در این سامانه ثبت نام کنند.

این مسئول از ثبت نام کنندگانی که تاکنون دفترچه سلامت دریافت نکرده اند خواست با مراجعه به سایت یاد شده اطلاعات دریافت کنند یا پس از دریافت پیامک می توانند به دفاتر معرفی شده مراجعه ودفترچه های خود رادریافت کنند در غیر اینصورت مراجعه به دفاتر نداشته باشند.

دکتر ممتحن بیشترین ثبت نام شده در سایت بیمه سلامت از استان فارس را پس از شیراز شهرستانهای، مرودشت، کازرون و داراب دانست وافزود: افرادی که هم اکنون دفترچه سلامت دریافت کرده اند می توانند همانند سایر افراد با ثبت نام در برنامه پزشک خانواده از خدمات این طرح بهره مند شوند.

وی اضافه کرد: افراد می توانند برای اطلاع بیشتر از نحوه ثبت نام برنامه پزشک خانواده ،با شماره 1590 تماس حاصل کنند تا از جزییات بیشتر طرح اطلاع یابند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کلیه مطالبات موسسات درمانی طرف قراداد با اداره کل بیمه سلامت فارس در سال 92 پرداخت شده خبر داد وگفت: به منظور تعامل بهتر و موثرتر با موسسات طرف قرارداد و همچنین ارائه خدمات مطلوب تر به بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ، کلیه مطالبات موسسات درمانی شامل داروخانه ، پاراکلینیک ، پزشکان ، درمانگاه ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی همچنین پزشک خانواده شهری در سال 92 پرداخت شده و تلاش داریم پزشکان فوق تخصصی که در برنامه پزشک خانواده ثبت نام نکرده اند با آنها قرار داد منعقد کنیم تا خدمات گسترده تری به شهروندان ارائه دهیم.