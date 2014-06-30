ماه رمضان بهترین زمان و فرصت برای تبلیغ، احیا و گسترش دین مبین اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده عصر دوشنبه در نشست "رمضان، بهار قرآن" افزود: رمضان، ماه میهمانی خداوند متعال و سرشار از برکات و فیوضات است.

وی همچنین اظهارداشت: ماه مبارک رمضان فرصت بسیار مناسبی برای زدودن گناهان از دل و کسب ثواب و ره توشه برای آخرت است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر ترویج آموزه ‌های حیات ‌بخش قرآن و بهره ‌گیری از فضای معنوی در آموزش و ترویج فرهنگ اسلامی گفت: ماه رمضان فرصت مناسبی برای پرورش اندیشه‌ های قرآنی نوجوانان و جوانان جامعه است.

وی افزود: این ماه فرصت مناسبی برای تعمیق فرهنگ دینی و گسترش سبک زندگی اسلامی در جامعه است.

گلمیرزاده بیان داشت: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای تقویت عقاید جوانان و نهادینه ‌سازی ارزش‌ های اخلاقی است.

وی در ادامه ماه رمضان را فرصتی گرانبها برای انس بیشتر با قرآن بیان داشت و افزود: ماه رمضان اوج عبادت و معرف به خداست.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان اذعان داشت: بخشش و رحمت خداوند در این ماه نسبت به بندگان فزونی خواهد یافت و باید تلاش کرد که از فضیلت این ماه کمال بهره برداری را برد.

وی همچنین ماه مبارک رمضان را فرصت مناسبی برای پروراندن اندیشه های نوجوانان و جوانان دانست و افزود: روحانیان خط مقدم جبهه فرهنگی هستند و باید از فرصت حضور آنان در پرورش اندیشه نسل نو استفاده کرد.

گلمیرزاده در ادامه با بیان اینکه ماه رمضان فرصت مناسبی برای توجه به قرآن کریم است، یادآورشد: رمضان زمان مناسبی برای انسان سازی، دوری از دنیا طلبی و پاک شدن از هرگونه تعلقات دنیوی است.