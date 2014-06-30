۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۰۱

درسگفتار دیدگاه های نظری جامعه شناسی فضا آغاز می شود/ سارتر پدیده شناس: سطح درون ماندگاری از سارتر تا دلوز

در ادامه درسگفتارهای تابستان 93 موسسه پرسش درسگفتارهای دیدگاه های نظری جامعه شناسی فضا و سارتر پدیده شناس: سطح درون ماندگاری از سارتر تا دلوز به زودی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه درسگفتارهای تابستان 93 موسسه مطالعات سیاسی اقتصادی پرسش دو درسگفتار در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 10 و 11 تیرماه برگزار می شود.

دکتر پرویز پیران از روز سه شنبه 10 تیرماه ساعت 17 درسگفتار "دیدگاه های نظری جامعه شناسی فضا" را آغاز خواهد نمود.

همچنین از روز چهارشنبه 11 تیرماه ساعت 17 درسگفتار " سارتر پدیده شناس: سطح درون ماندگاری از سارتر تا دلوز" با تدریس عادل مشایخی آغاز می گردد.

علاقمندان برای شرکت در این درسگفتارها و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های روابط عمومی موسسه پرسش 6-88658603 تماس گرفته و یا به وب سایت qporsesh.com مراجعه نمایند.

