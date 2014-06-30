سردار گودرزی فرمانده انتظامی فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سابق انتظامی فارس عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی فارس افزود: 34 سال خدمت برای مردم ایران و استان فارس برای من سعادت بود و از اعتماد فرمانده ناجا تشکر می کنم.

سردار سیروس سجادیان ادامه داد: طی چهار سال گذشته سربازان استان فارس با بهره گیری از فرمان مقام معظم رهبری تمامی تلاش خود را برای ایجاد امنیت در این استان به کار گرفتند.

وی تاکید کرد: چنانچه احساس امنیتی حاصل است مدیون مشارکت، اعتماد و همدلی مردم، مسئولین و رسانه های مردمی است.

فرمانده انتظامی فارس تصریح کرد: اگر قاتلین و اشرار 27 ساله استان دستگیر شدند به پشتوانه مردم، مسئولین و رسانه ها بوده است.

سردار سجادیان یادآور شد: اقدامات اخیر مردم، رسانه های مردمی، نمایندگان مجلس و مسئولین دلیل ادعای من برای تلاش سربازان است و اگر کاستی وجود داشته بر گردن من است.

وی افزود: هرچه کار خوب در استان انجام شده متعلق به همکاران انتظامی من است.

در ادامه این مراسم فرمانده جدید انتظامی فارس نیز گفت: در عرصه علم و معرفت و جهاد بزرگ دفاع مقدس استان فارس سخنان زیادی برای گفتن دارد.

احمدعلی گودرزی تصریح کرد: امنیت توسعه یافته و پایدار بودن بدون حمایت مردم ممکن نیست و امیدواریم با مشارکت مردم بتوانیم به موفقیت و پیشرفت دست پیدا کنیم.