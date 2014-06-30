به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم عصر دوشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرماندهان قدیم و جدید انتظامی فارس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالات خبرنگاران مبنی‌بر عدم توجه ناجا به مطالعات مردمی برای ابقای سردار سجادیان که اخیرا توسط رسانه ها مورد تاکید قرار گرفت، توضیح داد: من این اخبار را دیروز و امروز مشاهده کردم در صورتیکه فرآیند حکم طی و صادر شده بود.

وی ادامه داد: جابجایی‌ها در نیروهای مسلح تابع دستور العملهای خاص و نظامات خود است، مسئله مهم توانایی نیروی انتظامی در برقراری امنیت است.

فرمانده ناجا بیان کرد: در این خصوص مراقبت داریم و هیچ جای نگرانی نیست، در آینده نزدیک مردم و مسئولان تایید می‌کنند که این تغییر هیچ مشکلی نه تنها ایجاد نکرده بلکه ضریب امنیتی افزایش یافته است.

وی در خصوص تاثیر عناصر قدرت برای این تغییر گفت: در ناجا این مسائل وجود ندارد و در استان نیز کسی از این تغییرات مطلع نبود.

سردار احمدی مقدم افزود: نیروی انتظامی قائم به شخص نیست و تلاش این است که برنامه و اهداف سازمان در محور باشد و همه فرماندهان در راستای تحقق این برنامه ها باید تلاش کنند.

فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: وقوع جرائم خشن در استان فارس زیر میانگین کشوری است.

وی ادامه داد: امروز استان فارس کاملا از حیث جرائم خشن با میانگین کشور حتی در برخی از جرائم هم بهتر است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور درخصوص جایگاه بعدی سردار سجادیان نیز گفت: رسانه ها به زودی این موضوع را مطلع خواهند شد تا فرآیند طی شود و در مرکز فعالیت خود را آغاز می کند.

سردار احمدی مقدم در خصوص مرزهای کشور نیز بیان کرد: مرزهای ما جای نگرانی در برابر نیروهای تروریست منطقه ای وجود ندارد، گرچه دائما همه سال نوار مرز حاشیه آفرینی های مختصری رخ داده که در سطحی نیست که موجب نگرانی امنیت در داخل شود، حضور ما در مرز حضور بسیار مناسبی است و نیروهای دفاعی مانند سپاه و ارتش نیز هستند و اشراف اطلاعاتی کاملی وجود دارد.

وی در خصوص پناهندگی دانایی فر اعلام کرد که در این خصوص اطلاعی ندارد.

سردار احمدی مقدم در پاسخ به سئوالی مبنی‌بر شایعاتی در خصوص اینکه برخی نیروهای داعش قصد ورود به مرزهای ایران داشتند که از ورودشان جلوگیری شده، گفت: ایران مسیری است که بین شرق، غرب، شمال و جنوب قرار دارد و ممکن است مثلا اتباعی از افغانستان، پاکستان و از آسیا میانه از مسیر ایران به عراق یا سوریه تردد می کنند و تعدادی از این دستگیری ها ممکن است رخ دهد اما اینکه یگانی از داعش و گروه ‌های ترورسیتی وارد ایران شده باشد ما چنین چیزی نداریم و تایید نمی‌کنیم.