به گزارش خبرنگار مهر، سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران در سال 1376 تاسيس شد و بر اساس قانون، تلاش برای حسن اجراي وظايف فني و حرفه‌اي دامپزشكان و ساير رده هاي حرفه دامپزشكي، تنظيم روابط حرفه اي بين دامپزشكان و ساير رده‌هاي حرفه دامپزشكي، حفظ و حمايت از حقوق صنفي دامپزشكان و ساير رده‌هاي حرفه دامپزشكي در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي، همكاري هر چه بيشتر شاغلان حرفه دامپزشكي با دستگاه‌هاي اجرایي دولتي به منظور ارتقاء بهداشت عمومي از مهم‌ترين اهداف تاسيس اين سازمان است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از واگذاری مسئولیت های جدید به این سازمان خبر داد و اظهارداشت: واگذاری مسئولیت های جدید در راستای تقویت سازمان نظام دامپزشکی در اقتصاد تولید در بخش کشاورزی و سلامت غذا و کمک به مصرف کننده انجام شده و می تواند ظرفیت های این سازمان را بیشتر نمایان کند.

وی افزود: ماده 19 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده پنج قانون جامع دامپروری تکالیف بزرگی است که براساس آن خدمات مربوط به حفظ بهداشت و سلامت مجموعه تولیدی در بخش کشاورزی باید به طیف گسترده ای در حوزه دام و طیور و آبزیان و صنایع مرتبط توسط سازمان نظام دامپرشکی صورت گیرد که امروز این تکلیف در قالب صدور پروانه ها و مجوزها انجام می شود.



صفری تصریح کرد: در شرایط کنونی می توان گفت وظایف این سازمان از یک نقش کارشناسی و خدمات فنی به یک جایگاه و نقش شبه حاکمیتی تبدیل شده که این وضعیت به عنوان یک فرصت محسوب می شود که می توانیم خودمان را توانمند کنیم و باعث ارتقاء این حوزه در مجموعه اقتصاد و سلامت کشور شویم البته هر فرصتی اگر به درستی مورد استفاده قرار نگیرد به تهدید تبدیل می شود لذا در سازمان نظام دامپزشکی، واگذاری مسئولیت های جدید را فرصتی مغتنم برای گام برداشتن به سمت جلو می دانیم.



کمک های دولتی به نهادهای خصوصی باید تداوم یابد

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در پاسخ به این سوال که قطع کمکهای دولتی در چند سال اخیر تا چه میزان خدمات این سازمان را تحت تاثیر قرار داده است یادآورشد: متاسفانه در دوسال اخیر قانون کمک به تشکل های مردم نهاد( NGO) در قانون بودجه لحاظ نشده که قطعا خدمات این سازمان را با مشکلاتی مواجه کرده اما آن را پیگیری می کنیم تا به نتیجه برسیم.

این مسئول بیان کرد: به دلیل پتانسیل عظیم و بزرگی که ( NGO) های تخصصی در فرآیند توسعه کشور دارند و از آن جهت که دولت فقط در حوزه حاکمیتی و سیاست گذاری وارد می شود و باید برنامه ریزی و نظارت کند این مجموعه ها لازم است در مرحله اول شکل گیری از حمایتهای دولت بهره مند شوند که در مدیریت جدید پیگیر این موضوع هستیم و امیدوارم با حمایت ریاست جمهور، مجموعه معاونان ایشان، سازمان برنامه و بودجه و معاونت راهبردی بتوانیم این حمایت را عملیاتی کنیم.

صفری اظهارداشت: در برنامه های آتی خود تلاش می کنیم ساختار نظام به روز شود و به سمت درآمد زایی حرکت کنیم تا نیازی به کمک دولت نباشد.

صدور خدمات نظام دامپزشکی به کشورهای منطقه

این کارشناس کشاورزی یادآورشد: خوشبختانه با داشتن قویترین شبکه دامپزشکی در میان کشورهای منطقه و توان صنعت دام و طیور و آبزیان، ایران از لحاظ دانش و تجربه این توان را دارد که بتواند خدمات فنی را به کشورهای منطقه صادر کند و امکانات و تجهیزات و تاسیسات موجود دامپزشکی کشور به میزانی است که می تواند رفرنس منطقه ای بسیاری از خدمات مختلف دامپزشکی کشور باشد لذا در این زمینه برای صدور خدمات سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.

صفری بیان کرد: اعزام نيروي كار يكي از برنامه‌هاي آتي ما در راستاي توسعه اشتغال در بين اعضاء خواهد بود که با پيگيري‌هايي كه در امور بين‌الملل انجام می شود درحال بسترسازي براي اجراي اين کار مهم هستيم.

وی افزود: ضمن شناسايي كشورهاي هدف و بازاريابي در اين حوزه، كشورهايي كه به خدمات دامپزشكان و ساير رده‌هاي دامپزشكي ما نياز دارند را شناسايي خواهيم كرد و با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي نيروي كار مورد نياز کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس را تامين خواهيم كرد و در این مسیر مهمترین هدفمان اعزام نيروهاي متخصص به بازاركار بين‌المللي است.

تامین فضای نظام دامپزشکی استانها

صفری در ادامه در خصوص مشکلات ناشی از کمبود فضای استقرار نظام دامپزشکی در استانها اظهارداشت: هر گروهی که بخواهد کار کند به تامین حداقل ها یعنی مکان مناسب، ابزار مناسب و منابع انسانی نیاز دارد ولی متاسفانه در 15 سال گذشته در این زمینه موفق نبودیم و نتوانستیم مکانهای مناسبی برای استقرار متخصصان عضو سازمان نظام دامپزشکی تامین کنیم.



رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور بیان کرد: به دلایل متعدد وقت زیادی از سازمان برای امور شکل گیری و تشکیل آئین نامه و مقررات و یک دوره به پیگیری مشکلات درون سازمانی سپری شده اما در دوران مدیریت جدید تلاش می کنیم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی و دستگاههای دیگر بتوانیم این کمبود را برطرف کنیم و در این راستا مشکل تامین ساختمان و فضای مناسب برای برخی استانها را پیگیری خواهیم کرد.

اصلاح مقررات و قوانین دست وپاگیر موجب نشاط و پویایی می شود

وی افزود: برای پویایی و نشاط سازمان باید برخی مقررات و قوانین حوزه سازمان نظام دامپزشکی را اصلاح کنیم تا مجموعه ای شادابتر و پر توانتر شکل بگیرد و در دو سال اخیر هم مقررات و قوانین جدیدی تصویب شده از جمله در صدور پروانه های واحدهای تولیدی ماده 5 قانون جامع دامپروری و ماده دو قانون بهره وری بخش کشاورزی و صدور مجوزهای کلینیک و اخیرا ماده 19 قانون تشکیل نظام دامپزشکی کشور که همه آنها بستر کمک به تسهیل خدمات فنی و انتقال دانش به واحدهای تولیدی است و در اولویت برنامه های سال جاری قرار دارد تا بتوانیم هر چه زودتر آنها را عملیاتی کنیم.