2 باند سرقت خودرو در خرم آباد منهدم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نجفی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در مدت چهار روز طرح مبارزه با سرقت وسایل نقلیه در خرم آباد اجرا شد، اظهار داشت: با اجرای این طرح دو باند 14 نفره سرقت وسایل نقلیه و وسایل داخل خودرو منهدم شدند.

وی ادامه داد: با انهدام این دو باند بیش از 140 قطعه مربوط به وسایل نقلیه مسروقه با بکارگیری تیم های عملیاتی پلیس کشف و ضبط شدند.

سرهنگ نجفی تصریح کرد: این طرح با هدف افزایش احساس آرامش در میان شهروندان و تامین امنیت پایدار در سطح شهرستان خرم آباد اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه در این راستا 12 دستگاه انواع خودرو مسروقه نیز کشف شد، افزود: همچنین در این رابطه مقادیری وسایل حک کننده موتور و شاسی خودرو، دستگاه برش هوا گاز، پیسوله نقاشی و شاه کلیدهای مخصوص سرقت خودرو نیز کشف شد.