به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز صنعت، معدن مراسم گرامیداشت صنایع نمونه استان کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم، رئیس صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، کمبودنقدینگی، کاهش سرمایه درگردش و افزایش تورم را مهمترین مشکلات صنعتگران کرمانشاهی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مشکلات فراوانی در طول یک سال گذشته بر صنعت کشور تحمیل شد افزود: البته سازمان صنعت و معدن استان در تلاش است تا از طریق منابع مختلف نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را جبران تا واحدهای کنونی را حفظ و واحدهای راکد و نیمه فعال را به چرخه صنعت بازگرداند.

وی سو تدبیر و بی‌تدبیری مدیران را مهمترین عوامل در کنار تحریم‌های شکننده دانست و گفت: متاسفانه طی سالیان گذشته در کشور به نرخ رشد اقتصادی مناسب و بنابر فرمایشات رهبری در سند چشم‌انداز نرسیده‌ایم و باید برای تحقق آن تلاش بیشتری کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: هم‌اکنون نرخ رشد اقتصادی در کشور 9 دهم درصد بوده که البته در قیاس با سالاهای گذشته رقم خوبی است اما باید تلاش کرد در استان به نرخ بالاتری دست‌یابیم چرا که فاصله زیادی با استان‌های دیگر داریم.

رحیمی بار دیگر بر ضرورت تامین نقدینگی واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: تامین سرمایه در گردش برخی از واحدهای استان که راکد شده‌ در دستور کار قرار گرفته است و از منایعی چون صندوق ملی توسعه، بنیاد برکت، خط اعتباری سفر مقام معظم رهبری و.. به دنبال تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنمعتی استان هستیم.

وی بر نوآوری در صنایع و هم‌چنین استفاده از دانش تاکید کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: هم‌اکنون به لطف انقلاب اسلامی بستر دانش در کشور فراهم بوده و باید بتوان از این دانش نیز در رونق صنایع بهره برد.

رحیمی افزود: هم‌اکنون از تعداد دانشجویان کشور 30 تا 40 درصد در رشته تحصیل می کنند که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

وی ادامه داد: ما نیاز به نو آوری در تولید، بازاریابی و فروش هستیم تا به رشد اقتصادی مناسب دست یابیم.

رحیمی ابراز امیدواری کرد: کرمانشاه به جایگاهی برسد که تولید کننده دانش فنی باشد.

وی حذف و یا به حداقل رساندن روند معرفی سرمایه گذاران به بانک‌ها و بهبود فضای کسب و کار را از تدابیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل در امور عنوان کرد و گفت: درصدد کاهش بوروکراسی اداری برای معرفی صنعتگران به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات هستیم.

وی با اشاره به تحولات و اتفاقات عراق گفت: امیدواریم ناامنی‌های عراق هم کاهش یابد تا بتوانیم از بازار خوب این کشور استفاده کافی کنیم.

در این مراسم پتروشیمی کرمانشاه و شرکت‌های سیمان سامان غرب، جهان فولاد غرب، پارس حفاظ، معدن سراب زرین دشت، چینی کرد، شیر و لبنیات بیستون، فرآورده‌های مانیزان، ‌کاشی بیستون، پارس بیتومین، لوله‌سازی اورامان غرب، دقیق صنعت باختر، ‌دانش بنیان رضوان و طراح صنعت‌سازان روتابی به عنوان واحدهای نمونه صنعتی استان کرمانشاه معرفی و تقدیر شدند.

همچنین از محمدصادق معصومی لاری و مجتبی شمس‌نژاد به عنوان پیشکسوت بخش صنعت و صفدر گرائیلی پورخیلی و محمدعلی بهرامی به عنوان مدیر نمونه استان تجلیل شد.