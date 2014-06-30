تركيب تيم فوتسال ايران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدارسیون ملي ورزش‌هاي دانشگاهي، از سوی کمیته فنی ترکیب تيم ملي فوتسال دانشجويان ايران براي شركت در چهاردهمین دوره رقابت‌هاي فوتسال دانشجويان که در شهر مالاگا کشور اسپانیا برگزار میشود مشخص شد.

بنابراين گزارش تيم ملي دانشجويان را اسماعیل عباسیان‌مهر، حسین حیدری، بابک نصیری، سیدعلی کیایی، مسعود دانشور، مهران عالیقدر، بهروز جعفری، مسلم رستمی‌ها، مجید حاجی‌بنده، مجتبی حسن‌نژاد و محمد زارعی تشکیل می‌دهند. البته در صورت حل مشکل روادید، مجید رضایی، حامد حسین‌زاده و محمد مهدی کوهستانی به این ترکیب اضافه خواهند شد.

همچنین هدایت ملی‌پوشان را علی صانعی و حسین صدقی به عنوان سرمربی و مربی، محمدحسین دادگان به عنوان مدیر تیم و محمدرضا پهلوان به عنوان سرپرست بر عهده خواهند داشت.

چهاردهمین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان جهان از 22 الی 29 تیرماه سال جاري در شهر مالاگا اسپانیا برگزار خواهد شد كه تيم فوتسال دانشجويان كشورمان در گروه B اين رقابت‌ها در كنار تيم‌هاي اوکراین، برزیل و آلمان قرار دارد.