به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر امروز سومین جلسه هم اندیشی مجمع نمایندگان استان تهران با مسولان و مدیران شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

اميرالله حقیقی در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر نتایج نشست مذکور را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: حضور 16 نماينده مجلس شوراي اسلامي در اسلامشهر پتانسيل خوبي براي رفع مشکلات این شهرستان است.

این مسئول متذکر شد: حدود يک ماه پیش با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار اسلامشهر، اولين جلسه مشترک با مجمع نمايندگان تهران برگزار شد و عمده مشکلات و در خواست هاي مردمي در آن جلسه مورد بررسي قرار گرفت.

پیگیری اختصاص بودجه برای شش پروژه مهم اسلامشهر

وی ضمن تقدیر از پيگيري هاي مستمر مجمع نمايندگان تهران در خصوص برطرف کردن مشکلات اسلامشهر عنوان کرد: در دومين نشست مشترک که هفته گذشته در اسلامشهر برگزار شد، ابتدا سه مسیر مشخص شد و نمایندگان به اتفاق مدیران شهرستان از نزدیک از پروژه مسکن مهر اسلامشهر، مراحل ساخت تصفیه خانه آب فاضلاب شهری و شهرهاي احمدآباد مستوفي و چهاردانگه بازديد به عمل آوردند.

فرماندار اسلامشهر در تشریح نتایج جلسه دوم گفت: در این جلسه مقرر شد اختصاص بودجه براي شش پروژه مهم شهرستان اعم از تکمیل پروژه های نیمه تمام کمربند جنوبی، بیمارستان 400 تختخوابی، مجموعه ورزشی، کانال آب محمدیه، احداث مترو و ایجاد فاضلاب شهری از طريق نمايندگان تهران پيگيري شود و مابقی مشکلات در سطح شهرستان و استان حل شود.

سومين جلسه مشترک مسئولان اسلامشهر با مجمع نمايندگان تهران برگزار شد

حقیقی با تاکید بر این مطلب که کمک و مساعدت نمايندگان تهران نقش موثری در رفع عمده مشکلات اسلامشهر خواهد داشت، افزود: جلسه سوم نیز با حضور معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار تهران و سه تن از نمايندگان تهران شامل آقایان طلا، کوثري و مظفر برگزار شد که طی آن مصوب شد نمايندگان تهران با توجه به اهميت شش پروژه عمراني و خدماتي اسلامشهر در جذب و تخصیص اعتبارات ملي تلاش کنند.

نماینده عالی دولت در اسلامشهر خاطرنشان کرد: مهمترين درخواست مردم اسلامشهر احداث مترو است که با اعتبارات کنوني قابل حل نيست ولي با تخصيص بودجه در رديف اعتبارات ملي و کمک نمايندگان تهران اميدواريم به زودي شاهد اتفاقات مثبتي در اين خصوص باشيم.