کرج در محاصره غبار غلیظ محلی/ شهروندان غافلگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت حوالی هفت عصر دوشنبه با وزش باد شدید ، غبار غلیظی شهر کرج را در بر گرفت و این وضعیت تا ساعت هشت ادامه داشت و به تدریج از شدت آن کاسته شد.

محاصره شهر در غبار غلیظ به گونه ای بود که امکان دید تا حدود تنها صد متر وجود داشت.

این امر بساط بازارهای محلی فروش اغذیه ویژه افطار در فضای باز نظیر محلهای فروش آش وحلیم را نیز دچار مشکل کرد.

همچنین شرایط جوی نامساعد برخی را راهی بیمارستان کرد.

مدیر روابط عمومی اداره کل هواشناسی البرز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: گرد و خاک محلی که از قسمتهای نواحی جنوبی تشکیل شده و امشب هم ادامه دارد.

سهیلا بیات افزود: سرعت باد از 10تا 15 متر بر ثانیه است و پیش بینی هم شده بوده است.