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۹ تیر ۱۳۹۳، ۲۲:۴۳

کرج در محاصره غبار غلیظ محلی/ شهروندان غافلگیر شدند

کرج در محاصره غبار غلیظ محلی/ شهروندان غافلگیر شدند

کرج - خبرگزاری مهر: عصر امروز در حالیکه شهروندان در حال رساندن خود به منازل و آماده شدن برای افطار بودند همزمان با وزش باد شدید غبار غلیظی همه شهر را در بر گرفت به گونه ای که امکان دید تا صد متر وجود نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت حوالی هفت عصر دوشنبه با وزش باد شدید ، غبار غلیظی شهر کرج را در بر گرفت و این وضعیت تا ساعت هشت ادامه داشت و به تدریج از شدت آن کاسته شد.

محاصره شهر در غبار غلیظ به گونه ای بود که امکان دید تا حدود تنها صد متر وجود داشت.

این امر بساط بازارهای محلی فروش اغذیه ویژه افطار در فضای باز نظیر محلهای فروش آش وحلیم را نیز دچار مشکل کرد.

همچنین شرایط جوی نامساعد برخی را راهی بیمارستان کرد.

مدیر روابط عمومی اداره کل هواشناسی البرز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: گرد و خاک محلی که از قسمتهای نواحی جنوبی تشکیل شده و امشب هم ادامه دارد.

سهیلا بیات افزود: سرعت باد از 10تا 15 متر بر ثانیه است و پیش بینی هم شده بوده است.

کد مطلب 2322839

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