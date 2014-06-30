کلید کشور را باید به عناصر امین و عالم سپرد/ در بسیاری از حوزه های مدیریتی برنامه نداریم

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد شامگاه دوشنبه در اولین کنگره حزب تمدن اسلامی که در دفتر این حزب برگزار شد اظهار داشت: ما در مدیریت های کلان نیازمند تعهد و تخصص هستیم که البته تعهد تقدم دارد.

وی با اشاره به حکومت حضرت یوسف در مصر افزود: کار، بدون برنامه پیش نمی رود زیرا باید کار و فعالیت های یک سرزمین و یک کشور را بر اساس برنامه 5 ساله و یا 7 ساله تدوین کنیم و لذا کلید کشور را باید به عناصر امین و عالم سپرد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه اکنون ما در بسیاری از حوزه های مدیریتی برنامه نداریم و حتی در آنجاهایی که برنامه داریم طبق آن عمل نمی کنیم.

وی اضافه کرد: چهره های سیاسی و با تجربه کشور باید برنامه 5 ساله کشور را مطالعه کنند و مشاهده کنند که چه قله های بلندی و محورهای قابل دفاعی در این برنامه پیش بینی شده است و اکنون با این تفاسیر واقعیات کنونی را بسنجند و ببینند که اکنون چه فاصله هایی با آن برنامه ها داریم.

ابوترابی فرد ادامه داد: باید نگاه برنامه محور در کشور ما نهادینه شود و همچنین باید یک برنامه طولانی مدت 5 و یا 7 ساله مبتنی بر چند اصل کلیدی تدوین شود که یکی از اصول مهم در این میان اصل رونق اقتصادی است که باید طبق شاخصه ها آن را سنجید و به آن عمل کرد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات دولت در این راستا گفت: در برنامه ریزی های انجام شده نیز متاسفانه اثرگذاری صنعت تعریف نشده و همچنین در حوزه کشاورزی هم در حد انتظار شاخص ها و اصول تعریف نشده است و در بقیه موارد هم این چنین است.

وی ادامه داد: باید تمام ظرفیت کشور به منظور تحقق برنامه طولانی مدت به کار گرفته شود که به این واسطه نیز حرکت توسعه کشور نیز با شتاب بیشتری به جلو خوهد رفت.

ابوترابی فرد با اشاره به تاکیدات حضرت یوسف بر کار بی وقفه و بی درنگ و تولید و کار در حوزه های مشخص بیان کرد: مرحله بعد از تولید، مصرف است که متاسفانه ما در این بخش قبل از تولید، مصرف می کنیم. به طور مثال مردم روزانه بیش از 500 میلیون متر مکعب گاز مصرف می کنند. در عین حال نیز همان مقداری که گاز تولید و پالایش می کنیم به مصرف می رسد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کشوری که 7 سال طبق برنامه تولید و کار را به طور مداوم انجام دهد مطمئنا تبدیل به اقتصاد اول خواهد شد زیرا در این راستا راهبرد علم و تخصص و مدیریت را بکار برده است و آنچه که در 7 سال آینده می توان انتظار داشت چیزی جز شکوفایی و رونق و توسعه کشور نخواهد بود.

وی افزود: اگر ملتی برنامه طولانی مدت خود را پشت سر بگذارد مطمئنا مدیریت مصرف و تولید را نهادینه خواهد کرد و همچنین به یک ثبات سیاسی و اقتصادی دست می یابد.

ابوترابی فرد با اشاره به احزاب مختلف کشور بخصوص اصولگرایان و اصلاح طلبان افزود: تمام افراد و چهره های سیاسی کشور و کسانی که دغدغه نظام را دارند باید عزم خود را به این دو موضوع تولید و کار معطوف کنند و همچنین راهبرد صحیح و درست اقتصادی کشور را بر اساس تولید مبتنی بر دانش و علم و کار حداکثری و مصرف حداقلی تبیین کنند که ما نیز هم اکنون برای تحقق این مهم فاصله بسیاری داریم.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ثمره تحقق برنامه طولانی مدت را تحولی عظیم در عرصه های اقتصادی و سیاسی دانست و اظهار داشت: امیدواریم که به مدیران اجرایی و همچنین قانونگذاران توفیق داده شود که برای رسیدن به اقتصاد پویا و پایدار و مبتنی بر دانش و خرد برنامه های جامع و کاملی ارائه کنند.

وی تصریح کرد: ایجاد اقتصاد پویا و پایدار مبتنی بر دانش و خرد یک اقتصاد کاملا مردمی است که در این میان نیز دولت می تواند با برنامه ریزی صحیح مسیر حرکت تحقق این برنامه را هموارتر سازد و در عین حال نیز می توان در این بحث اقتصاد مقاومتی را مشاهده کرد که مسیر رشد و تعالی ملت ایران را هموارتر می کند.