شعبه بانكي در حاشيه هاي شهر شيراز وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقي تذروي عصر دوشنبه در پنجاه و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز گفت: در حاليکه در يك مسير كوتاه در بلوار پاسداران حد فاصل پارك قوري تا اول پل چوگان در فاصله هزار متري بيش از 20 بانك مشاهده مي شود كه داراي يك الي دو عابر بانك هستند، در حاشيه هاي شهر هيچ شعبه بانك يا عابر بانكي موجود نيست.

تذروي ادامه داد: اين شرايط باعث شده كه تعدادي افراد سودجو در مغازه هاي خود با استفاده از كارت خوان بصورت نقد مبلغ 100 هزار تومان اخذ و مبلغ 98 هزار تومان پرداخت کنند.

عضو شوراي شهر شيراز ضمن اشاره به ديدار فرماندار از ده پياله و شيخ علي چوپان پيرامون مشكلات خاص مهاجرين افغاني گفت: وجود تعداد زياد مهاجر افغان در يك منطقه شهري بصورت مجاز و غير مجاز اثرات منفي فرهنگي، اجتماعي، امنيتي و بهداشتي را به همراه خواهد داشت.

وي افزود: اميدواريم با تدابير و پيگيري هاي لازم مقداري از مشكلات اين منطقه حل شود.

وي همچنين به لزوم ديدار مستقيم مسئولان با مردم اشاره كرد و گفت: نبايد به گزارشات افراد زير دستشان كفايت كنند و وقتي ميداني كار و مشكل را ببينند به يقين در حل مشكلات بهتر تصميم گيري خواهند كرد.

تذروي خطاب به شهردار شيراز گفت: ما ناظرين كارمند شهرداري نيستيم كه مثل يك كارمند خبردار شويم جلسه توديع و معارفه است و شما موظف هستيد كه جايگاه شورا را در سازمان و مناطق به عنوان ناظر شهرداري حفظ كنيد.