به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی در جلسه شورای قضایی استان، افزود: متاسفانه در استان زنجان برخی مدیران دستگاههای اجرایی هم درگیر ساخت و ساز این باغ شهرها هستند و باید تمهیدات لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به کشفیات نیروی انتظامی در حوزه مواد مخدر صنعتی ادامه داد: نیروی انتظامی زنجان طی روزهای اخیر یک گروه تهیه و توزیع شیشه را در یکی از باغ شهرهای زنجان کشف کرد.

گلمحمدی گسترش بی رویه باغ شهر در سطح استان زنجان را مورد انتقاد قرار داد و با تاکید بر لزوم جلوگیری از رشد بی رویه ایجاد باغ شهرها افزود: در زنجان بیش از هزاران باغ شهر وجود دارد که کنترل روند موجود در این باغ شهرها بسیار سخت است.

وی با بیان اینکه رسانه ها نقش مهم و تاثیرگذار در پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی دارند افزود: رسانه ها باید بر روی مواردی که باعث ناامنی و ایجاد آسیبهای اجتماعی در جامعه می شود مانور دهند تا با آگاهسازی جامعه نسبت به پیشگیری از ناهنجاریها اقدام کنند.

گلمحمدی با اشاره به اینکه رسانه ها در جهت دهی به اذهان عمومی نقش بسیار موثر و اثرگذاری دارند تصریح کرد: رسانه ها باید آیتم های آسیبهای اجتماعی را رصد کرده و در راستای رفع آنها گزارشات لازم را در دستور کار قرار دهند چرا که اطلاع رسانی ها باعث آگاه سازی اذعان عمومی می شود و در این میان رسانه ها ابزار مهم برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه هستند.

وی افزود: در طول دو سال گذشته قوه قضائیه رویکرد اساسی در پیشگیری از وقوع جرم داشته است چرا که این امر یک وظیفه فرا سازمانی و فراجناحی است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: در کل کشور و به تبع آن در استان شورای قضایی پیشگیری از وقوع جرم در استان تشکیل شده است.

گلمحمدی تاکید کرد: طبق منویات مقام معظم رهبری پیشگیری از وقوع جرم یک امر بالقوه است و تنها یک سازمان و قوه نمی تواند گام اساسی برای پیشگیری از آن بردارد و در این راستا باید کلیه دستگاههای اجرایی و به خصوص رسانه ها گام های موثر را بردارند.