به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه عطایی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای قضایی استان افزود: سند کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حال تنظیم است.

وی اظهار داشت: در این راستا برای تدوین این سند نیاز به آمار و اطلاعات است که در این میان باید دستگاههای متولی مساعدت لازم را در اجرای این سند داشته باشند و در این زمینه بهزیستی استان زنجان در این زمینه آموزش و مشاوره های لازم را داشته است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان گفت: بهزیستی در زمینه آموزش و ارائه مشاوره‌های لازم اقدامات لازم را انجام داده است.



عطایی تاکید کرد: خشونت، طلاق، زنان آسیب دیده از طلاق و فرار از منزل نیز بیشترین تماس هایی بوده که با سامانه 123 گرفته شده است.

در ادامه این جلسه معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان زنجان بااشاره به اینکه بین حجاب دانش‌آموزان دختر در مدارس و حجاب در اجتماع تضاد وجود دارد گفت: متاسفانه شرایطی که در جامعه ما وجود دارد برخلاف آموزش‌هایی است که آموزش و پرورش ارائه می‌دهد.



علیرضا سیاری تصریح کرد: آموزش و پرورش برنامه‌های مختلف فرهنگ عفاف و حجاب را ترویج می‌دهد.

وی گفت: آموزش و پرورش یکی از دستگاه‌های تاثیرگذار در بحث پیشگیری اولیه است چرا که با جمع کثیری از دانش آموزان ارتباط دارد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به اینکه پیشگیری اولیه مربوط به مباحث آموزشی است یاد آورشد: آموزش و پرورش در این زمینه وارد شده و با ارائه آموزش‌های لازم نسبت به آگاه سازی دانش‌آموزان اقدام می‌کند.



