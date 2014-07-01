به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کاراته که برای حضور در بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی آماده می‌شود بعد از حضور در رقابت‌های جهانی دانشجویان و کاراته وان اندونزی به تهران بازگشت و اردوهای آماده‌سازی خود را از سر گرفت. در اولین روز هفتمین مرحله اردوی آماده‌سازی این تیم سه کاراته کا یعنی سامان حیدری، مجید حسنی نیا، ابراهیم حسن بیگی از جمع اردونشین ها حذف شدند تا برخی از کارشناسان این رشته نسبت به این تصمیم واکنش نشان دهند. علیرضا کتیرایی نیر در این خصوص با مهر گفتکو کرد.

مربی سابق تیم ملی کاراته در مورد حذف این سه کاراته کا به خبرنگار مهر گفت: اینکه به بهانه نتایج یک تورنمنت بر روی نام یک بازیکن قلم قرمز کشیده شود، کار درستی نیست. به هر حال کاراته کایی مثل سامان حیدری در دو سال گذشته عملکردش مشخص است. این بازیکن نقش مهمی درعناوین بدست آمده تیم کاراته ایران درمسابقات قهرمانی آسیا در سال 2012 و 2013 داشت و یکی از اعضای موثر در کسب عنوان سومی کومیته تیمی در جهانی پاریس بود.

وی ادامه داد: ضمن اینکه در جام باشگاه‌های جهان در قهرمانی تیم فولاد مبارکه نقش انکارناپذیری داشت و در لیگ جهانی 2012 با برد برابر حریف ایتالیایی که بیشترین مدال جهانی را دارد به فینال رفت و در مصاف با حریف آلمانی با چهار طلای اروپا در یک رقابت نزدیک به مدال نقره دست یافت. اینکه بخواهیم چنین بازیکنی را بواسطه یک باخت در کاراته وان اندونزی از اردو حذف کنیم، اصولی نیست. فراموش نشود که بدلیل سهل انگاری مسئولان فدراسیون کاراته، حیدری 24 ساعت قبل از مسابقه‌اش به جاکارتا رسید و با خستگی روی تاتامی حاضر شد.

این مربی در خصوص حذف مجید حسنی‌نیا هم گفت: حسنی‌نیا سال قبل در مسابقات قهرمانی آسیا بعد از دو دوره کاراته ایران را صاحب نشان طلا در سبک وزن کرد و در یکسال اخیر نیز نشان داد بدون حاشیه به تمرین می‌پردازد. حسنی‌نیا به بهانه شکست در مسابقات غرب آسیا و مبارزه مقابل حریف عربستانی از اردو حذف شد و همه می‌دانند در مسابقاتی که عربستان میزبان است، قضاوت‌ها چگونه است. بنابراین نمی‌توان باخت در مسابقات غرب آسیا را ملاک قرار داد.

کتیرایی در خصوص کنار گذاشتن ابراهیم حسن بیگی اظهار داشت: حسن بیگی در انتخابی‌ها بهترین عملکرد را داشته و شکست او در مسابقات دانشجویان جهان دلیل حذف او شده است. اگر قرار باشد نتیجه یک تورنمنت باعث حذف شود، در آنصورت این قانون باید شامل برخی دیگر هم می‌شد. البته باز هم تاکید می‌کنم بنده اصلا موافق این نیستم که سرنوشت یک بازیکن با یک مسابقه گره بخورد و پیشینه آنها لحاظ نشود. در این تصمیم گیری، نوعی شتاب زدگی دیده می‌شود.

مربی پیشین تيم ملی تصریح کرد: به شخصه معتقدم فدراسيون كاراته به دنبال فرصت بود تا اين نفرات را از اردوی تيم ملی كنار بگذارد، چون اگر اين نفرات در رقابت بعدی نتايج خوبی بگیرند، فضا برای بازیکنان نورچشمی تنگ می‌شود، به هر حال امروز پسر رییس فدراسیون در اردوی تیم ملی است و امید زیادی دارد با حمایت‌های همه جانبه راهی بازی‌های آسیایی شود.

وی افزود: متاسفانه به دليل نداشتن كميته فنی در فدراسيون كاراته، سلایق شخصی در حذف و يا حضور يک بازيكن در اردوی تيم ملی به خوبی قابل مشاهده است. مربيان تيم ملی که من ترجیح می‌دهم از آنها به عنوان مربیان تمرین دهنده یاد کنم، متاسفانه حق اظهار نظر ندارند، چراكه آشوری تمام امور را به دست گرفته و می‌خواهد در تمام مسائل دخالت كند. اگر كميته فنی در فدراسيون كاراته تشكيل می‌شد به كمک مربيان ما مي‌آمد و قطعا اين اتفاقات رخ نمی‌داد.

کتیرایی تاکید کرد: البته من در مصاحبه ای از قول خانم شاه محمدی، سرپرست نایب رییسی بانوان کاراته خواندم که در خصوص نحوه حضور تیم ملی بانوان در بازی‌های آسیایی کمیته فنی فدراسیون تصمیم می‌گیرد که فکر می‌کنم او اصلا در جریان نیستند که فدراسیون سال‌هاست دیگر کمیته فنی ندارد!

قهرمان اسبق کاراته آسیا با اشاره به دخالت‌های اشتباه دبير فدراسيون كاراته در تصميمات مربيان تيم ملی خاطرنشان کرد: دبير فدراسيون كاراته بايد بداند تصميمات فنی برعهده مربيان تيم ملی است، چراكه اين نفرات فنی هستند و به خوبی می‌دانند چه بازيكنی بهتر است و می‌تواند در چه شرايطی به تيم ملی كمک كند، اما او این اجازه را به آنها را نمی‎دهد و دوست دارد خود در همه مسائل تیم ملی تصمیم بگیرد.

وی اينطور ادامه داد: بهتر است آشوری كارهای تلنبار شده در فدراسيون كاراته را انجام دهد، ايشان كه خودشان از سبک آزاد هستند، اصلا می‌دانند وضعيت ليگ سبک‏‌های آزاد چگونه است؟ يكبار به عنوان دبير فدراسيون كاراته در اين مسابقات حضور پيدا كرده اند؟ بعد از 10 سال برگزاری ليگ‌های كاراته، امروز فقط 70 تيم در كليه رده‌های سنی اعلام آمادگی كرده‌اند و اين فاجعه است!

كتيرايی اظهار داشت: فدراسيون كاراته هيات رييسه دارد و نفراتی را انتخاب كرده است. اين اشخاص در یکسال گذشته تاکنون چند بار با هم جلسه گذاشته‌اند و خروجی جلسه‌شان چه بوده است؟ برخی از این افراد که در انتخابات شورای شهر ثبت نام کرده بودند، برای جلب توجه شعارهای زیادی دادند اما حالا کجا هستند؟ چه كمكی در اين مدت به جامعه كاراته كرده‌اند؟ پاداش ملی‌پوشان از مسابقات جهانی فرانسه هنوز به طور كامل پرداخت نشده است، بازيكنان مشكلات مالی زيادي دارند در حالی که بايد براي بازي‌های آسيايی با روحيه‌ای مناسب آماده شوند.

وی گفت که فدراسيون برای حل اين معضل چه كاری كرده است؟ آقايان در زمستان 92 بحث خانه كاراته را مطرح كردند و گفتند فروردین ماه امسال کاراته صاحب خانه می‌شود، اما تا الان که خبری از آن نیست. سوال من اين است، بحث خانه كاراته و ورزشگاه شهيد قیانوری چه شد؟ آقای آشوری فدراسيون كاراته فقط تيم ملی نيست!

مربی پیشین تیم ملی کاراته در پايان گفت: متاسفانه آشوری با دخالت‌هايش فقط باعث از بين رفتن كاراته می‌شود و اگر اين روند ادامه پیدا کند دیگر چیزی از کاراته باقی نمی‌ماند. من امیدوارم تغییراتی که از فدراسیون ورزش‌های رزمی آغاز شده به فدراسیون کاراته هم برسد، چون رییس فدراسیون در این فدراسیون کاره‌ای نیست و همه امور در دست یک نفر است که کاراته را با سرعت هر چه تمام‌تر به سوی نابودی پیش می‌برد. من امیدوارم دکتر گودرزی، وزیر محترم ورزش و جوانان به موضوع کاراته نگاه دقیق‌تری داشته باشد و به درخواست و انتظارات خانواده کاراته توجه کند.