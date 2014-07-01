علی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون در حال تهیه دفترچه های آزمونهای علمی کاربردی هستیم.

وی ادامه داد: از اواخر تیرماه ثبت نام دوره های کاردانی فنی، کاردانی حرفه ای و کارشناسی حرفه ای همچنین دوره های حین کار در سامانه سازمان سنجش آغاز می شود.

به گفته معاون سنجش و خدمات آموزشی دانشگاه علمی کاربردی، این دانشگاه همانند گذشته دوره های پودمانی برگزار نمی کند و در واقع دوره های مهارتی جایگزین دوره های پودمانی شده است.

صدر درباره آغاز دوره های دکتری در دانشگاه علمی کاربردی، گفت: برنامه های درسی برای دکتری تصویب شده اما باید این دوره ها را به تصویب شورای گسترش وزارت علوم برسانیم.