سرهنگ پاسدار محمدعلی عسگری در گفتگو با مهر گفت: در خرداد ماه سال جاری اقدامات خوبی در زمینه های مختلف در نیروی انتظامی صورت گرفته است از جمله اینکه با کنترل و نظارت برا واحد های صنفی شهرستان گنبد کاووس با توجه به شعار سال مبنی بر فرهنگ، 6 واحد صنفی که در ان محصولات مخرب و غیر فرهنگی عرضه می شد پلمپ و به 11 واحد صنفی نیز اخطار داده شد.

فرماندهی نیروی انتظامی گنبدکاووس گفت: این طرح با بسیج کلیه امکانات و طی 48 ساعت از 36 واحد صنفی انجام شد، همچنین در این ماه توانستیم 32 جلد از اسناد هویتی جعلی را کشف و در این رابطه 5 تبعه افغانی که به صورت غیر مجاز در این شهرستان زندگی می‌کردند دستگیر کنیم که طی یک عملیات از منازل متهمان 32 جلد شناسنامه کارت ملی گواهینامه و گذرنامه و دیگر اسناد جعلی کشف و ضبط شد.

وی افزود: در هفته قوه قضاییه دیداری با دادستان و رئیس دادگستری شهرستان مبنی بر تعامل پلیس و دستگاه قضایی داشتیم که تعامل این دو دستگاه باعث احقاق حقوق شهروندان و تمام کسانی که که به این مراکز به عنوان پناهگاه امن مراجعه می کنند خواهد شد افزایش اعتماد عمومی را خواهد داشت.

فرماندهی نیروی انتظامی تصریح کرد: همچنین یک باند سرقت موتور سیکلت نیز دستگیر شد و در این رابطه 13 موتور سیکلت سرقتی نیز کشف شد.

وی افزود: با شکایت تعدادی از شهروندان در رابطه با سرقت موتورسیکلت از جلوی ادارات و بانک ها و با تشدید گشت زنی ها و انجام کارهای اطلاعاتی توسط ماموران پلیس اگاهی یکی از سارقین دستگیر و تعدادی پلاک سرقتی و لوازم جانبی مسروقه کشف و ضبط گردید که به اعتراف این سارق به همدستی دو نفر دیگر، آن دو نفر نیز در روستاهای اطراف دستگیر شدند که سارقین در این رابطه به 13 فقره اعتراف کردند که بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.

فرماندهی نیروی انتظامی افزود :طی تماس یکی از شهروندان گنبدی مبنی بر یکسان نبودی پلاک عقب و جلوی خودروی پراید در میدانبار گنبد یگان های ما به میدان بار رفتند و متوجه شدند که سارقین قصد سرقت از بانک های میدان بار را دارند که طی این عملیات یکی از سارقین کشته و دیگری مجروح شد و یکی از عابرین در این حادثه مجروح گردید که به بیمارستان اعزام شد.

وی تصریح کرد: سارق مجروح شده اعتراف به سرقت از بانک تقی اباد گرگان، صندوق قرض الحسنه ولی عصر علی اباد کتول، باجه عابر نگین شهر صندوق مهر امام رضا گنبد و باجه بانک ملی شهرداری گنبد به مبلغ 25 میلیون تومان و بانک سه را فرودگاه گنبد اعتراف کرد.

وی اظهار کرد: از این دو سارقین اسلحه دو لول شکاری کلت فشنگ اسلحه کلاش کلید و دستنبند یکبار مصرف و حتی ماشین پراید سرقتی کشف و ضبط شد .

سرهنگ عسگری: گفت حال مجروح عابر خوب است و به بخش منتقل شده است ، طی یک عملیات هدفمند در خرداد ماه و توسط کلانتری 11 ، 22 هزار قلم داروی غیر مجاز، 480 لیتر سموم کشاورزی قاچاق کشف و یک نفر دستگیر و پس از طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد و داروهای کشف شده نیز تحویل جهاد کشاورزی شهرستان گردید .

وی افزود: با توجه به حلول ماه مبارک رمضان برنامه محفل انس با قران سخنرانی هرروز هفت صبح در مقر فرماندهی برگزارمی شود، همچنین برای امنیت و رفاه شهروندان در این ماه پارک ها و تفرجگاه از جمله تفرجگاه دریاچه پارک الغدیر پارکشهر و پارک قابوس گشت زنی ها تشدید و نظارت شدیدی اعمال خواهد شد.