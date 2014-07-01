خودروهای ابری در راهند/ آیا انسانها در خودروهای آینده امنیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اسلامبولچی، مخترع، محقق و مهندس ایرانی است که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت دارد. وی به مدت دو دهه در بالاترین رده های مدیریتی غول مخابراتی ایالات متحده امریکا (AT&T) قرار داشته است. در حال حاضر، وی ریاست 2020 Venture Partners & CyberFlow Analytics را برعهده دارد.

دکتر حسین اسلامبولچی به عنوان ابداع گر سال 2001 معرفی شده بود. عنوانی که پیش از این به افرادی مانند توماس ادیسون و آلبرت انیشتن اعطا شده بود.

وی در یادداشتی به پیش بینی نسل آینده اتومبیل ها و چگونگی ارائه خدمات وسایل نقلیه پرداخته است که شرح آن را می خوانیم:



"آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چه مدت از زمان روزانه تان در اتومبیل ها سپری می شود؟ این زمان را می توان به طور تقریبی بین 1 تا 4 ساعت تخمین زد البته بسته به محل زندگی و همینطور حجم ترافیک این رقم می تواند تغییر کند.



مطالعات اخیر نشان می دهد که افراد شاغل حدودا 18 ساعت در هفته را پشت فرمان و داخل ماشین با گوش دادن به موسیقی، رادیو یا صحبت با تلفن همراه و ... سپری می کنند. اما در سال های آینده، خودروها به دستگاه هایی مجهز خواهند شد تا نه تنها زمان راننده اتلاف نشود بلکه در این مدت بتواند کارهای شخصی یا حتی اداری خود را نیز انجام دهد.

من معتقدم که در سال های آینده ماشین ها دیگر با نام اتومبیل خطاب نخواهند شد بلکه از آنها با ماشین خدمات یاد می شود. در حال حاضر، تلفن های هوشمندی بر روی خودروها نصب می شوند که نه تنها می توانند موزیک پخش کنند و به سادگی به شبکه های رادیویی متصل شوند بلکه با استفاده از سیستم صوتی قادر به نوشتن پیامک نیز هستند اما این فناوری یک مشکل دارد زیرا برای تغییر آهنگ، موج رادیو یا ارسال پیامک، راننده باید تلفن همراه را در دست بگیرد که در نتیجه می تواند باعث وقوع حوادث ناگوار یا تصادفات رانندگی شود اما با نصب ابرهای فناوری داخل خودروها می توان لحظه به لحظه و تنها با اتصال به اینترنت از خدمات نرم افزاری، پایگاه های اطلاعاتی و سایر خدماتی که در شبکه جهانی اینترنت ارائه می شود، استفاده کرد. فناوری محسابات ابری (Cloud Computing)، فناوری آنلاین جدیدی است که به سرعت در حال فراگیرشدن است و تنها با اتصال به اینترنت می توان از خدمات آن استفاده کرد. فناوری ابر نه به نصب نیاز ندارد و نه حجمی را بر سیستم هایی مانند لب تاب، اسمارت فون، موبایل و ... اشغال می کند.

البته باید گفت دوران ابرهای فناوری نیز طولی نخواهند کشید زیرا به زودی رانندگی به طور کامل به رایانه ها سپرده می شود و اتومبیل همانند یک ربات عمل می کند که برنامه ها از قبل به آن داده شده و اکنون تنها باید پیش برود و همانند یک راننده به اطراف با دقت نگاه کند.

اما نسل بعدی خودروهای هوشمند نیازمند سه عامل اصلی هستند : ارائه تکنولوژی برتر و اتصالات اینترنتی منحصر به فرد برای استقبال و پذیرش از سوی مصرف کنندگان.

آمارها و گزارشات نشان داده اند تمام فناوری هایی که مستقیما با جان مردم در ارتباط هستند، کمتر از سوی آنها مورد پذیرش قرار می گیرند یا حداقل باید مدت زمانی سپری شود تا تکنولوژی از سوی مردم پذیرفته و استفاده شود.



زیرا احتمال ابتلای ابرهای فناوری به ویرس وجود دارد، آیا اینگونه می توان اتومبیل را کنترل کرد؟ اگر برنامه هایی که به خودرو جهت رانندگی داده می شود، دچار اخلال و مشکل شود، چطور؟ آیا باز هم می توان کنترل خودرو را به دست گرفت؟ این موضوع و سوالات مطرح شده یکی از بزرگترین نگرانی هایم است که می تواند جان راننده و مسافران را به خطر بیاندازد . به همین دلیل باید تمام مسیرهای امنیتی و آزمایشات قبل از نصب چنین دستگاه هایی بر خودروها مورد بررسی دقیق قرار بگیرد تا بتوانیم سرنشینان خودرو را از هرگونه خطری محافظت کنیم."