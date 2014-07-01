به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم مستند جدید دینش د سوزا نویسنده و فیلمساز محافظه‌کار که «آمریکا» نام دارد در شهرهای هیوستون و آتلانتا عملکرد قابل قبولی داشت و با میانگین درآمد 13 هزار دلار در هر سالن سینما، مجموع 39 هزار دلار به دست آورد.

فیلم «آمریکا» درست 2 سال بعد از مستند قبلی د سوزا که با فروش 33.4 میلیون دلاری تبدیل به دومین مستند پرفروش کل تاریخ شد، اکران می شود. مستند «آمریکا» که توسط کمپانی لاینزگیت توزیع می‌شود، قصد دارد روز دوم ماه جولای پخش خود در سراسر کشور را گسترش دهد تا بتواند از آخر هفته «میهن‌پرستی» نهایت استفاده را ببرد اما فیلمسازان می‌خواستند اول در شهرهای هیوستون و آتلانتا فروش فیلم را تست کنند.

مستند «آمریکا» به شدت گروه‌های کلیسایی را به عنوان بینندگان اصلی‌اش مورد هدف قرار داده و سعی دارد با استفاده از بازسازی‌های تاریخی و مصاحبه کردن با تندروترین منتقدان کشور با این روایت که ایالات متحده تبدیل به شیطانی بزرگ شده است، مقابله کند. د سوزا در بیانیه‌ای گفت: بعد از موفقیت فیلم «2016: آمریکای اوباما» می دانستم که تماشاچیانی وجود دارند که می خواهند به کشورمان افتخار کنند و فیلمی را ببینند که نگاهی صادقانه به نحوه به وجود آمدن این کشور و مسیر آینده آن داشته باشند.

جرالد آر مولن تهیه‌کننده نیز گفت: وقتی هفته آینده پخش فیلم را به 1000 سالن سینما افزایش دهیم از همه آمریکایی‌ها می‌خواهم که به سینمای محلی‌شان بروند و با تماشای فیلم از کشورمان تجلیل کنند.

دینش د سوزا فیلمساز آمریکایی پس از مستند «2016: آمریکای اوباما» به چند تن از متفکران برجسته لیبرال اجازه ‌داده است تا نظراتشان را در این فیلم درباره آمریکا مطرح کنند. این فیلم شامل سخنانی از آلن دورشوویتز، نوام چامسکی، بیل آیرز، مایکل اریک دایسون و چارلز تروخیلو است.

د سوزا پیش از این گفته بود: در مستند قبلی ما اجازه دادیم صدای رییس جمهور اوباما شنیده شود. با مستند «آمریکا»، می‌خواهیم مستقیما صدای بعضی از بزرگترین منتقدان آمریکا را بشنویم. پاسخ محافظه کارانه به سخنان مهاجم همیشه این بوده است که آن ها را ساکت نکنیم بلکه با دقت گوش کنیم، چیزی را که گفته شده در نظر بگیریم و سخنان بیشتری ارایه دهیم. من بسیار خشنود شدم که چند تن از روشنفکرترین و باهوش‌ترین متفکران آمریکا موافقت کردند با من صحبت کنند.

مستند «2016: آمریکای اوباما» به کارگردانی دینش دسوزا و جان سالیوان سال پیش اکران شد و در اولین روز فروش خود همه را میخکوب کرد و حتی بالاتر از دیگر فیلم‌های جدید داستانی هفته قرار گرفت. دسوزا به عنوان راوی و یکی از کارگردان‌های این فیلم ضد اوبامایی این سئوال را مطرح ‌کرده بود که اگر باراک اوباما برای بار دوم رییس جمهور آمریکا شود، این کشور در سال 2016 چه وضعیتی خواهد داشت. وضعیتی که دسوزا پیش‌بینی می‌کرد اصلا خوشایند نبود.

فیلم «فارنهایت 11/9» مایکل مور هنوز هم با 119.2 میلیون دلار فروش در باکس آفیس، پرفروش‌ترین فیلم مستند تاریخ است.