به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بیش از 217 مجوز معدن در استان مازندران صادر شده که تنها 16 میلیون تن ماده معدنی از آن استخراج می شود و در این بین تنها یک نوع ماده معدنی استان صادر می شود.



واگذاری معادن به افراد غیرمتخصص و بدون دانش لازم، سرمایه گذاری کم، نبود نظارت لازم و حمایت نکردن دولت سبب شده تا معدنکاران استان مازندران با چالشهایی مواجه باشند.

بیشتر معادن مازندران متروکه هستند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: بیشتر معادن استان غیرفعال و متروکه هستند زیرا کسانیکه مجوز معدن گرففه اند که تخصص لازم را ندارند.



داریوش هندویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر، معادن ما بصورت چوپانی کشف و شتاتی برداشت می شوند، یعنی اینکه فردی در حال رد شدن بود و به ماده معدنی برمی خورد و تصمیم به ثبت آن بنام خود می کند.

برای صدور مجوز از خانه صنعت و معدن استعلام نمی شود/ سلب فعالیت 36 معدن

وی در پاسخ به اینکه آیا در صدور مجوز از خانه صنعت استعلام نمی شود گفت: مجوز را صنعت و معدن و تجارت می دهد زیرا این امر حاکمیتی است.

وی با بیان اینکه، 222 معدن دارای پروانه در استان وجود دارد گفت: از این تعداد، 115 معدن فعال و 36 معدن نیز سلب فعالیت شدند.

به گفته هندویی، بیش از 50 درصد معادن مربوط به کسانیکه واگذار شد که تخصص لازم ندارند و می توان از آنان به عنوان پروانه فروش معادن یاد کرد و از این طرح، سودکلانی به جیب می زنند.

وی در پاسخ به اینکه نقش خانه صنعت و معدن برای نظارت و کنترل روند واگذاری معادن چیست با بیان اینکه حرفمان به جایی بند نمی شود، افزود: متاسفانه پشینهادات فراوانی داریم ولی گوشش شنوای حاکمیتی وجود ندارد.



وی با اشاره به اینکه تخلفاتی در واگذاری معادن وجو دارد، گفت: در هرجامعه ای یکسری تخلفاتی وجود دارد و خانه صنعت به هیچ وجه از افراد متخلف حمایت نمی کند.

به گفته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران بیان داشت: اگر تخلفی صورت می گیرد یا به دلیل آنست که محدوده را بسیار تنگ می کنیم و یا به دلیل شفاف نبودن قانون است.

وی افزود: نباید تولیدکننده را زالو صفت و معدندار را معدنخوار بنامیم و وقتی دستگاه نظارتی درست نظارت نمی کند، راه برای تخلف باز می شود.

استخراج 13 ماده معدنی در مازندران



در عین حال، رئیس هئیت مدیره انجمن معدن مازندان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، حداقل 13 نوع ماده معدنی شناخته شده در استان استخراج می شود، گفت: فلورین، سیلیس، ذغالسنگ، شن و ماسه، کربنات، روی از جمله معادن است.

نصرالله صدرزاده افزود: هم اکنون سیلیس، سنگهای تزیینی، شن و ماسه، پوکه و ذغال سنگ در استان در حال بره برداری است.



وی افزود: در معادن سیلیس، پوکه و فلورین رتبه های برتر کشور را داریم و در فلورین رتبه اول، پوکه رتبه دوم و در ذغال سنگ رتبه سوم را داریم.

تعطیلی معادن تزئیینی



وی به مشکلات معدنکاران اشاره کرد و گفت: حضور افراد محلی و بومی در اطراف معادن موجب جلوگیری از کار و ایجاد مشکلات می شود و به عنوان نمونه، معادن سنگ تزینی کلاردشت به دلیل حضور افراد محلی و بومی تعطیلی شده در حالیکه در این بخش رتبه اول را در کشور داریم.

وی گفت: یکسری افراد بومی و معارضین بومی به دلیل ایجاد مشکلات موجب تعطیلی خیلی از معادن از جمله سیلیس، پوکه و فلورین شده است.

صدرزاده سرمایه اندک معدنکاران را از جمله مشکلات اشاره کرد و بیان داشت: سرمایه معدنکاران اندک است و به دلیل نداشتن وثیقه تعهد نمی توانند از اعتبارات استفاده کنند.

وی با اشاره به مشکلات فراروی معدنکاران افزود: به دلیل هزینه های سنگین دستگاه، بهره ورزی و فرآوری برای تولید، معدنکاران دچار مشکلات شده اند و دولت باید به معدنکاران کمک کند.

لزوم حمایت دولت از معدنکاران

وی افزود: مشکل دیگر معدنکاران اینست که معادن طبقه دو نیاز به اکتشاف از سوی دولت دارد و افراد عادی بدون کمک دولت نمی توانند اکتشافات را انجام دهند.



وی افزود: معدنکاران باید دانش و تجربه داشته باشند و متاسفانه قوانین نیز یک مقدار دست و پاگیر شده و موجب شده تا هر فردی به دنبال پروانه بهره برداری و اکتشاف برود و به دلیل آنکه سرمایه، دانش، علم و تجربه برای راه اندازی ندارد مجبور است که پروانه بهره برداری را بفروش رساند زیرا پروانه اکتشاف و بهره برداری دارای زمان معینی است و در غیرایصورت موجب باطل شدن پروانه و سلب صلاحیت می شود.

واگذاری کم اراضی برای استخراج مواد معدنی

مصطفی نائیجی مدیرعامل شرکت سنگواره البرز شمال و رئیس هیئت مدیره شن و ماشه آمل گفت: مشکلات مهم معدنکاران، دولت است که از فعالان این حوزه حمایت نمی کند و واگذاری کم اراضی و زمین برای استخراج از دیگر مشکلات است.



وی بیان داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت 20 هکتار زمین در اختیار معدنکاران قرار می دهد اما متاسفانه منابع طبیعی ایجاد مشکل می کند.



نائیجی افزود: منابع طبیعی در این خصوص اقدام به تشکیل کارگروهی کرده است وکه این امر یک خبر خوب برای معادن شن و ماسه است.

وی بیان داشت: همچنین بودجه ای که کشور باید در اختیار معدن کاران قرار دهد کم است و متاسفانه به دلیل رکود بازار و کمبود مالی کارخانه ذوب آهن که نمی تواند طلب معدنکاران را بدهد، فعالان این حوزه دچار چالش مالی شده اند.

ناییجی برای رفع مشکلات از بانکها خواست تا وامهای بلندمدت و کم بهر ارائه دهد.

تنها فلورین صادر می شود

محمد محمد پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: از نظر تعداد ، معادن استان دارای 120 معدن سنگ آهک ،لاشه و واریزه کوهی ، 50 معدن ذغال سنگ (کک شویی و حرارتی) و 13 معدن فلورین و باریت، 12 معدن سنگ تزیینی، 9 معدن پوکه معدنی و پوزولانی،8 معدن سیلیس،4 معدن گچ و 3 معدن سرب و روی است.

وی بیان داشت: تنها ماده معدنی صادراتی استان فلورین است و کل ذخیره قطعی معادن موجود در استان بیش از 712 میلیون تن و با استخراج اسمی 16 میلیون تن است.

به گزارش مهر، مازندران دارای 173 معدن خصوصی ،44 معدن تعاونی و 2 مورد دولتی است که از این تعداد 155 واحد فعال و مابقی در مرحله تعیین تکلیف قرار دارد.