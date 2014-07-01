علی زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخیرا آکادمی‌های فوتبال باشگاه صنعت مس رفسنجان طی مراسمی در ورزشگاه تختی آغاز به کار کردند که این پایگاه‌ها در واقع مراکزی برای استعدادیابی نوجوانان علاقمند به فوتبال و جذب برترین‌های آنها به باشگاه مس هستند.

وی افزود: در طول این فصل 13 آکادمی در شهر و حومه، تحت حمایت باشگاه مس رفسنجان شروع به فعالیت کرده که در پایان تابستان نخبگان این پایگاهها انتخاب و در طول سال با آنها کار می شود.

وی با اشاره به این مطلب که تمرینات آکادمی شهر(مرکزی) روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه در استادیوم شهدای صنعت مس برگزار می‌شود، تصریح کرد: پایگاه‌های آکادمی باشگاه مس رفسنجان در شهر(مرکزی)، نوش آباد، هرمزآباد، لاهیجان، قاسم آباد، مهدی آباد واحد، همت آباد، عباس آباد حاجی، محمدآباد میثم، کبوترخان، منطقه نوق، کشکوئیه، فردوسیه آزادگان و انار مستقر هستند.

وی همچنین گفت: تیم فوتسال صنعت مس رفسنجان در آخرین هفته از مرحله مقدماتی رقابتهای فوتسال لیگ دسته دوم کشور مغلوب میزبان خود شد و از صعود به مرحله بعدی این مسابقات بازماند.