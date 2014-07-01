حجت‌الاسلام داوود عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با ماه رمضان و به منظور ترویج و توسعه و غنی سازی فرهنگ دینی و مذهبی، تبلیغات اسلامی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و مذهبی را در ماه رمضان پیش بینی کرده است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان ملایر افزود: برگزاری ویژه برنامه های قرآنی شامل محافل انس با قرآن، تفسیر قرآن کریم، آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، تجوید قرآن کریم، فصیح خوانی و جزء خوانی قرآن در طول ماه رمضان در مساجد، حسینیه ها، تکایا، کانون های فرهنگی وتبلیغی، موسسات قرآنی شهری و روستایی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام عباسی اضافه کرد: در طرح "با قرآن در رمضان" جزء خوانی قرآن کریم، برگزاری محافل انس با قرآن، جلسات قرائت قرآن کریم و همچنین تفسیر آیات قرآن کریم درحال انجام است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان ملایر در ادامه با اشاره به پایگاه های اوقات فراغت عنوان داشت: سه پایگاه اوقات فراغت در روستاها و سه پایگاه دیگر در سطح شهرستان ملایر فعالیت می ‌کنند.

وی ابراز داشت: پایگاههای اوقات فراغت شهرستان ملایر برای گروه دختران و پسران برگزار می ‌شود که امیدواریم استقبال از این پایگاهها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.

حجت الاسلام عباسی اذعان داشت: تبلیغات اسلامی ملایر با ثبت بیش از۵۰۰ نفر در سامانه اوقات فراغت رکورد بیشترین نفرات ثبت نامی را در سطح استان همدان بدست آورده است.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان ملایر اظهار داشت: همچنین مبلغین و مبلغات در دهه مهدویت در مساجد، حسینه ها، تکایا، کانون های فرهنگی و تبلیغی، موسسات قرآنی شهری و روستایی و هیئات مذهبی بیش از ۸۰۰ جلسه سخنرانی با موضوع مهدویت ایراد کردند.

وی بیان داشت: دراین سخنرانی ها ویژگی های منتظران، آسیب های مهدویت، فلسفه انتظار، فواید انتظار و ویژگی های منتظران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.