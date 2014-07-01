به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت 190 هزار نفری شهرستان نهاوند در کمال مظلومیت این روزها یکی پس از دیگری خبر تعطیلی و یا طولانی شدن روند ساخت پروژه ها و طرح های در دست اجرا را می شنوند و تنها عکس العمل آنها سکوت و نگاه حسرت بار به روند شتابان توسعه و پیشرفت شهرهای اطراف است.

پس از توقف پروژه سد گرین، تأخیر در افتتاح راه آهن، کندی روند پیشرفت بیمارستان دولتی 160 تختخوابی، امروز و فردا شدن تخریب ساختمان دخانیات برای احداث میدان مرکزی، اینبار 10 سال انتظار برای افتتاح ترمینال جدید شهرستان نهاوند و بلاتکلیف بودن این پروژه همه را مات و مبهوت کرده است.

بي‌مهري مسئولان به ترمینال مسافربري نهاوند با گذشت بيش از 10 سال از زمان كلنگ‌زني آن، اين روزها خبرساز و حاشیه ساز شده است ماجرا و قصه احداث ترمینال جدید نهاوند در سال 83 شروع شد هنگامی که مسئولان وقت از سر دلسوزی و وظیفه برای مردم شهرستان نهاوند دور هم جمع می شوند تا یکی دیگر از مشکلات عدیده و بیشمار نهاوند را حل کنند.

مسئولان وقت نهاوند در هشتم تیرماه سال 1384 پس از کلی بحث و تبادل نظر و کار تحقیقاتی و کارشناسی به یک تصمیم و اقدام مشترک می رسند و پروانه و مجوز احداث ترمینال جدید شهرستان نهاوند در قسمت ورودی شهر نهاوند از جاده آورزمان صادر می شود.

مجوز و پروانه ای که بعدها موجب وقایع و اتفاقاتی می شود که روند احداث این ترمینال را 10 سال طول می دهد و احداث این ترمینال میدان جدال و جنجالی می شودبین چند دستگاه و ادارات شهرستان نهاوند که در این میان فقط دو قربانی دارد مردم و شخص سرمایه گذار.

البته وقوع این همه حوادث و جنجال و کشمش بر سر احداث این ترمینال که بارها این پروژه را تعطیل کرد یک عامل بود که نهاوند در سالهای گذشته بارها و بارها از آن ضربه خورده است و آن چیزی نیست جز جانمایی غلط و بدون کار کارشناسی مکان در نظر گرفته شده برای این پروژه.

این پروژه که در ابتدا قرار بود در زمینی به مساحت شش هزار متر مربع احداث و یک ساله به بهره برداری برسد تا کنون 10 سال طول کشیده و دو سرمایه گذار عوض کرده است.

سرمایه گذار اول سعید قوامی به خبرنگار مهر می گوید: اشتباه کردم برای کار خیر در نهاوند پیش قدم شدم، عده ای نمی گذارند کار پیش برود و نه تنها حمایت نمی کنند بلکه مدام سنگ اندازی می کنند.

قوامی که از وضعیت فعلی و نامهربانی های 10 سال گذشته به شدت شاکی و رنجور است، ادامه می دهد: دیگر بریده ام به همین منظور از شخص دیگری دعوت کردم پروژه را تحویل بگیرد هر روز یک بدبختی و یک مشکل، یک ایراد جدید و یک چاله برای ما درست می کنند.

زمین های این ترمینال را شخصا خریداری و تملک کرده ام

وی از صدور قانونی پروانه توسط شهرداری در سال 84 سخن می گوید و از اینکه زمین های این ترمینال را شخصا خریداری و تملک کرده و شروع کار طبق پروانه و مجوز بوده اما یکباره اتفاقات و حوادثی درست می شود که کمر انسان را خم می کند.

قوامی گفت: بعد از اینکه پروژه 50 درصد پیشرفت فیزیکی پیدا کرد و بیش از یک میلیارد تومان در این پروژه هزینه شد به یکباره اعلام می شود جانمایی طرح اشتباه بوده، زمین معارض دارد، در صدور پروانه تخلف شده است، راه ورودی و خروجی برای ترمینال تعریف نشده است احداث این ترمینال با طرح تفصیلی شهر مغایرت دارد و این سلسله مراتب مشکلات و ایرادها باعث شده روند اجرایی و ساخت این پروژه بارها و بارها تعطیل و کار به مراجع قضایی هم کشیده شود.

این وضعیت موجب می شود تا حمید جهانیان بعنوان سرمایه گذار دوم برای حل مشکلات و تکمیل این پروژه وارد این حوزه شود، اما همچنان اختلاف و موانع موجودبر سر احداث این ترمینال توسط شهرداری، شورای شهر و اداره راه و شهر سازی پابرجاست و نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه اختلافات بیشتر می شود.

جهانیان عنوان کرد: اگر عملیات اجرایی پروژه ترمینال جدید نهاوند بیش از 10 سال طول کشیده بعلت کوتاهی شهرداری بوده است.

وی ادامه داد: اگر جانمایی ترمینال از اول غلط بوده اشتباهی بوده که 10 سال قبل رخ داده، و گناه من بعنوان سرمایه گذار چیست؟.

جهانیان افزود: پروانه این ترمینال منطبق بر طرح تفصیلی شهر نهاوند در سال 84 توسط شهرداری وقت صادر شده و اگر تخلفی صورت گرفته است تقصیر و کوتاهی من چیست؟.

طرح بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بیش از سه میلیارد تومان در آن هزینه شده است

وی عنوان کرد: در حال حاضر طرح بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بیش از سه میلیارد تومان در آن هزینه شده و پروژه 10 سال طول کشیده است و من دچار ضرر و زیان فراوانی شده ام آن هم در شرایطی که موضوعات و مباحثی که این روزها توسط شهرداری و شورای شهر و اداره راه و شهر سازی مطرح می شود متعلق به گذشته است و من سرمایه گذار در روند احداث و کار اجرایی مرتکب هیچ کار خلاف قانون نشده ام.

جهانیان گفت: اين ترمينال فضاي كاملاً متفاوتی با ترمينال فعلي دارد و داراي امكاناتي نظير 18 غرفه ، كافي‌شاپ، رستوران، نمازخانه مجهز، استراحتگاه براي مسافران، ورودي و خروجي‌هاي مجزا و مجهز است.

فرماندار نهاوند نیز در این خصوص اظهار داشت: در سال 1384 مجوز و پروانه احداث ترمینال جدید نهاوند در ورودی شهر نهاوند از جاده آورزمان صادر شده اما در طول این 10 سال بارها این پروژه بعلت کوتاهی و عدم پیگیری شهرداری و راه و شهرسازی دچار مشکل و تعطیلی شده است.

امامعلی عبدالملکی با اشاره به اینکه اگر مشکل و ایرادی بر این پروژه وارد است متعلق به 10 سال پیش است و اکنون که این ترمینال 90 درصد پیشرفت دارد جای مطرح شدن اینگونه مباحث نیست، گفت: شهرداری نهاوند و اداره راه و شهرسازی باید در مدت 15 روز آینده با ارائه طرح پیشنهادی تمام مشکلات و موانع تکمیل و افتتاح این پروژه را برطرف کنند.

وی از ورود استاندار همدان به موضوع ترمینال جدید نهاوند خبر داد و افزود: استاندار برای رفع مشکلات و موانع تکمیل ترمینال جدید نهاوند به فرمانداری نهاوند تفویض اختیار کرده و برای بهره برداری از این ترمینال هیچ گونه کم کاری از طرف دستگاه های مربوطه پذیرفتنی نیست.

باید تا 15 روز آینده موانع و نواقص افتتاح این پروژه به طور کامل برطرف شود

فرماندار نهاوند به خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که شهر نهاوند از داشتن یک ترمینال استاندارد و آبرومند برای حمل و نقل مسافران محروم است مشخص نیست چرا باید احداث ترمینال جدید نهاوند بیش از 10 سال زمان ببرد، شهرداری و اداره راه و شهرسازی باید تا 15 روز آینده موانع و نواقص افتتاح این پروژه را به طور کامل برطرف کنند.

وی گفت: روند احداث و بهره برداری ترمینال جدید نهاوند نباید بیشتر از این زمان ببرد و این ترمینال باید در نیمه اول سال جاری به بهره برداری برسد .

اصغر جهانیان عضو شورای شهر نهاوند نیز در این باره گفت: اعضا شورای شهر چند ماه قبل نسبت به احداث ترمینال جدید نهاوند ایراد و شبهاتی داشتند اما امروز این مسائل حل شده و برای تکمیل و افتتاح این طرح مهم در شهرستان نهاوند هیچ گونه مشکل و ایرادی وجود ندارد.

جهانیان گفت: به هر حال همه ما آگاهیم كه وضع ترمينال فعلي نهاوند نه در شأن و منزلت شهروندان و مسافران است و نه رانندگان، چراكه ترمينال فعلي از داشتن كمترين امكانات مانند استراحتگاه رانندگان و مسافران، سرويس بهداشتي و حتي يك بوفه مجهز و بهداشتي محروم است.

وی با اشاره به بحث رشد جمعیت و بوجود آمدن نیازهای روزافزون به امکانات شهری گفت: ترافیک شهری از جمله موضوعاتی است که تاثیر بسزایی در روح و روان شهروندان داشته و موجب کاهش شادابی و طراوت در آنها می شود که با توجه به توسعه شهر نهاوند هم از نظر جمعیتی و هم از نظر شهرسازی لزوم ایجاد پایانه مسافر بری در مکانی مناسب برای دسترسی مسافران امری ضروری محسوب می شود.

سجاد سیف یکی از همشهریان نهاوندی نیز در مورد وضعیت ترمینال جدید نهاوند گفت: در حالی که مقام معظم رهبری به ویژه در سال جاری بر حمایت از سرمایه ایرانی تاکیدکرده اند به نظر می رسد بی توجهی مسئولان به راه اندازی پایانه جدید نهاوند که از نیازهای مبرم این شهرستان بوده و از سویی با سرمایه گذاری کلانی از سوی بخش خصوصی صورت گرفته است، قابل توجیه نیست.

سیف معتقد است جانمایی این ترمینال از روز اول اشتباه بوده است اما اکنون و با گذشت 10 سال دیگر جایز نیست در روند تکمیل پروژه سنگ اندازی کرد چون راه برگشتی وجود ندارد لذا همه مسئولان و متولیان باید دست در دست هم بگذارند و با رفع معایب و نواقص این ترمینال را هر چه رودتر به بهره برداری برسانند.

سفرهای تابستانی ضرورت افتتاح و راه اندازی پایانه جدید نهاوند را تشدید می کند

وی افزود: نکته قابل توجه اینکه با فرارسیدن ایام تعطیلات تابستان و افزایش سفرها، بیش از این جایز نیست که شان نهاوند و مردمانش با ادامه فعالیت پایانه کنونی زیر سئوال برود و سفرهای تابستانی ضرورت افتتاح و راه اندازی پایانه جدید نهاوند را تشدید می کند.

با این وضعیت، به نظر می رسد اگر مسئولان با دیدی مثبت، به ساخت این پایانه مدرن در شهرنهاوند همت بگذارند و برای برداشتن موانع موجود در بهره برداری از این پایانه نیز تلاش کنند، نهاوندی ها و مسافرانشان می توانند از امکانات مدرن پایانه مسافربری جدید بهره مند و استفاده کنند که این مسئله یکی از ضروریات روز جامعه و مردم نهاوند است.

اتمام حجت فرماندار نهاوند با مسئولان مرتبط با این موضوع موجب امید مردم و سرمایه گذار مربوط شده تا سرانجام بعد از 10 سال طلسم ترمینال جدید نهاوند شکسته شود و به زودی شاهد افتتاح این پروژه باشیم.

در پایان لازم به یادآوری است که ساخت پايانه‌هاي مسافربري در شهرها راهکاري براي جلوگيري از ترافيک، آلودگي صوتي و ناهنجاري‌هاي اجتماعي است و در واقع چنين پايانه‌هايي را مي‌توان يكي از شاخصه‌هاي توسعه شهرها برشمرد.

بي‌شك وجود پايانه و ايستگاه‌هاي مسافربري با امکانات مناسب در کاهش ترافيک و بهبود حمل و نقل عمومي و افزايش رضايتمندي مردم شهرستان نهاوند و مسافران مؤثر واقع خواهد شد.