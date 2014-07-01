حجت ‌الاسلام علی نعمت ‌الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بندگی و معنویت در ماه مبارک رمضان به اوج خود رسیده است،گفت: رمضان تنها ماهی است که در قرآن ذکر شده و اهمیت آن از این نظر که ماه نزول همه کتب آسمانی است بسیار ویژه است.

وی با بیان اینکه ماه مبارک رمضان ایام میهمانی خداست افزود: این ضیافت با میهمانی‌های بشر متفاوت است و چون در میهمانی خداوند روح عبودیت و معنویت جاری بوده، در آن از بندگان با مغفرت الهی پذیرایی می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین، تمرین بندگی در ماه مبارک رمضان را فرصتی مهم دانست و گفت: اگر کسی در این ماه مبارک بندگی را تمرین کند و غیر از خدای سبحان در برابر دیگران تعظیم نکند، به بهترین توشه رسیده است.

حجت ‌الاسلام نعمت اللهی افزود: انسانی که در ماه رمضان خداوند را واقعا پرستش کند،دیگر خود را تنها احساس نمی‌کند چرا که به جریانی متصل شده که همه چیز به دست او خواهد بود و انسانی که اتکا به خود را با عبادت در ماه رمضان به دست آورده باشد،خلاق می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین همچنین با بیان اینکه ماه مبارک رمضان از جنبه های اجتماعی و فرهنگی بسیار بالایی برخوردار است،گفت: در ماه رمضان صله رحم،دستگیری از ضعفا و کمک به یتیمان ثواب مضاعفی دارد.

وی نزدیک شدن به تقوای الهی را بزرگترین و بهترین اثر روزه در آیات الهی دانست و گفت: طبق احادیث و روایات دینی روزه گرفتن در فصل تابستان سبب دوری از وسوسه‌ها، تقرب به خداوند و رسیدن به صبر و شکیبایی می‌شود.

حجت ‌الاسلام نعمت الهی تصریح کرد:در ماه مبارک رمضان خداوند این فرصت را به انسان داده که با تفکر در اعمال و کردار گذشته خود قبل از اینکه محاسبه شود خود به محاسبه اعمالش بپردازد و انسان می تواند با دعا و نیایش زمینه صیقل دادن روح از گناه برای درک نورهای رحمت که بر دل انسان های موحد و مؤمن می تابد را فراهم سازد.

وی با اشاره به اینکه شب ها و روزهای ماه مبارک رمضان بهترین ساعت هاست و باید از همه لحظات آن به بهترین شکل بهره برداری کنیم،گفت:خداوند همواره به تعالی معنوی مخلوقات خود توجه دارد و اینکه کسی به سفره گسترده این ماه روحانی توجه نکند، در حقیقت از نور به ظلمات گریخته است.

این مسئول گفت: بالاترین و بهترین ذکر خداوند،‌ ذکر عملی یعنی گناه نکردن است و اگر بتوانیم ذکر زبانی داشته باشیم و رفتار و عمل خود را کنترل و مدیریت کنیم،‌ بالاترین ذکر را انجام داده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم بصیرت‌افزایی در ماه رمضان تأکید کرد و گفت: بصیرت یعنی شناخت متفاوت و آگاهی فوق‌العاده ای است که معنویت حاصل از ماه مبارک رمضان بستر تقویت آن را فراهم می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین به شب های پرفیض قدر در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و اظهارداشت: فضیلت شب قدر از فضیلت هزار ماه بالاتر است و در آن سرنوشت بندگان رقم می‌خورد و درک این شب بسیار حائز اهمیت است و افراد باید تلاش کنند در این شب در مساجد حضور پیدا کرده تا با حضور در جمع مؤمنین دعاها به استجابت برسد.

حجت ‌الاسلام نعمت ‌الهی همچین ماه مبارک رمضان را ماه تفکر و تدبر در کلام الهی دانست و گفت: باید در کنار ختم قرآن به تفکر و تدبر در آیات الهی توجه ویژه کرد و گاهی تأمل در یک آیه می‌تواند سرنوشت انسانی را تغییر دهد و وی را متحول کند.

وی دعاهای ماه رمضان را مانند گنجینه ای دانست و افزود: در ادعیه ها ائمه اطهار(ع) راه ارتباط با خداوند را آموختند زیرا با خواندن و تأمل در آن‌ها می‌توان به خدا نزدیک‌تر شد و دعا در ماه مبارک رمضان فرصتی است که خداوند برای بندگان خود فراهم کرده و باید از این فرصت بیشترین بهره را برای خودسازی ببریم.