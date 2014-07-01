به گزارش خبرنگار مهر، به منظور آگاه سازی مردم و خانواده ها با مضرات مصرف مواد مخدر همایشی با عنوان" بیماری اعتیاد قابل پیشگیری و درمان است" دوشنبه شب در پایگاه بهداشت شماره سه شهری تاکستان برگزار شد.



محمدرضا ازوار کارشناس مسئول واحد سلامت روان مرکز بهداشت تاکستان در همایش اعتیاد گفت: به منظور تحقق شعار هفته مبارزه با مواد مخدر با عنوان " بیماری اعتیاد قابل پیشگیری و درمان است" به جنبه های قابل پیشگیری بودن بیماری اعتیاد و درمان آن توجه ویژه شده و مسئولیت والدین و خانواده هاست که با راه کارهایی چون پرهیز از بی توجهی، انگ نزدن به فرزندان، عدم تنبیه بدنی و دور نکردن آنان از خود، معنی پیدا می کند و والدین باید بدانند که آغوش اعتیاد با تبلیغات کذب و جذاب همیشه برای فرزندان باز است.



این کارشناس افزود: به دلیل افزایش معضلات اجتماعی و خانوادگی در جامعه که در مواقع بسیاری ناشی از رواج سریع و گسترده انواع مواد اعتیاد آور صنعتی است، به خانواده ها توصیه می شود، با کسب آموزش ها و مهارت های زندگی به ویژه مهارت جرأت مندی، توان جلوگیری از ابتلای فرزندان خود به مواد اعتیادآور را کسب کنند.



این کارشناس به خانواده ها هشدار داد که آنان باید مهارت نه گفتن را از همان ابتدای کودکی به فرزندشان بیاموزند تا فرزندان در مواجهه با اینگونه موارد، در هر زمانی بتوانند قاطع و محکم به پیشنهاد مصرف مواد، پاسخ منفی بدهند.



در ادامه این برنامه، مطالب آموزشی با موضوع نقش خانواده ها در پیشگیری از اعتیاد، توسط تعدادی از روان شناسان و روان پزشکان، در قالب فیلم آموزشی، ارائه شد و برای تشویق هر چه بیشتر حاضران به تفکر در موضوع اعتیاد، شرکت کنندگان، جمله ای آموزشی درباره پیشگیری از اعتیاد پیشنهاد دادند تا به بهترین جمله، هدیه اهداء شود.



در پایان، داوطلبان سلامت، در حالی که نوشته هایی با مضمون شعار هفته مبارزه با مواد مخدر در دست داشتند؛ برای حساس سازی خانوارهای تحت پوشش به صورت نمادین، مسیر خیابان آزادگان را پیاده طی کردند.