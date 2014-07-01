به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ شيشه بران شامگاه دوشنبه در اولين جلسه شوراي استاندارد استان در سال 1393 در واكنش به سخنان مدير اداره كل استاندرد و تحقيقات صنعتي استان در خصوص عدم جايگزيني دستگاه كوپلاسيون به جاي روش آزمايش سنتي قليايي اظهار داشت: انجام اين عمل بايد در سطح كشوري و از پايتخت شروع شود و اجراي صرف آن در اصفهان غير ممكن است.



وي تصريح كرد: فعالان عرصه مصنوعات طلا و جواهر به دليل بالا بودن هزينه ها و زمان بر بودن عمل كوپلاسيون تمايلي به اجراي اين عمل ندارند و همان روش سنتي آزمايش قليايي براي تعيين عيار محصول را ترجيح مي دهند.



رئيس اتحاديه طلا و جواهر اصفهان يادآور شد: بر اساس اطلاعاتي كه دارم حتي در استان تهران آزمايشگاه كوپلاسيون به صورت ظاهري نصب شده اما همان روش قليايي در عمل اجرا مي شود.



شيشه بران درباره آلودگي هوا و فاضلاب اصفهان به دليل فعاليت طلاسازي هاي سطح شهر گفت: علاج اين مشكل فقط با ساخت شهرك طلا و جواهر اصفهان رفع مي شود كه اين امر نيز بايد با حمايت دستگاه هاي اجرايي از اين صنف صورت گيرد.



وي يادآور شد: هنوز در مباحث واگذاري زمين و ساخت و ساز ها دچار مشكلات هستيم.