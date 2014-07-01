به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ شيشه بران شامگاه دوشنبه در اولين جلسه شوراي استاندارد استان در سال 1393 در واكنش به سخنان مدير اداره كل استاندرد و تحقيقات صنعتي استان در خصوص عدم جايگزيني دستگاه كوپلاسيون به جاي روش آزمايش سنتي قليايي اظهار داشت: انجام اين عمل بايد در سطح كشوري و از پايتخت شروع شود و اجراي صرف آن در اصفهان غير ممكن است.
وي تصريح كرد: فعالان عرصه مصنوعات طلا و جواهر به دليل بالا بودن هزينه ها و زمان بر بودن عمل كوپلاسيون تمايلي به اجراي اين عمل ندارند و همان روش سنتي آزمايش قليايي براي تعيين عيار محصول را ترجيح مي دهند.
رئيس اتحاديه طلا و جواهر اصفهان يادآور شد: بر اساس اطلاعاتي كه دارم حتي در استان تهران آزمايشگاه كوپلاسيون به صورت ظاهري نصب شده اما همان روش قليايي در عمل اجرا مي شود.
شيشه بران درباره آلودگي هوا و فاضلاب اصفهان به دليل فعاليت طلاسازي هاي سطح شهر گفت: علاج اين مشكل فقط با ساخت شهرك طلا و جواهر اصفهان رفع مي شود كه اين امر نيز بايد با حمايت دستگاه هاي اجرايي از اين صنف صورت گيرد.
وي يادآور شد: هنوز در مباحث واگذاري زمين و ساخت و ساز ها دچار مشكلات هستيم.
اصفهان - خبرگزاري مهر: رئيس اتحاديه طلا و جواهر اصفهان با بيان اينكه ايجاد شهرك طلا تنها راه علاج اصلي آلودگي اين صنعت در سطح شهر است،گفت: جايگزيني روش آزمايش عيار كوپلاسيون به جاي روش سنتي و آلاينده قليايي بايد از پايتخت كشور و به طور فراگير در سطح كشوري اعمال شود.
به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ شيشه بران شامگاه دوشنبه در اولين جلسه شوراي استاندارد استان در سال 1393 در واكنش به سخنان مدير اداره كل استاندرد و تحقيقات صنعتي استان در خصوص عدم جايگزيني دستگاه كوپلاسيون به جاي روش آزمايش سنتي قليايي اظهار داشت: انجام اين عمل بايد در سطح كشوري و از پايتخت شروع شود و اجراي صرف آن در اصفهان غير ممكن است.
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