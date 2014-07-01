به گزارش خبرنگار مهر، اولین بخشدار زن با حکم استاندار کرمانشاه در این استان منصوب شد.

زهره رستمی اولین زن در استان به عنوان بخشدار منطقه "بیلوار" منصوب شده و عملا کار خود را آغاز کرد.

این اقدام برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی روی داده است و این خود می تواند زمینه حضور و مشارکت زنان را در عرصه های سیاسی و اجتماعی افزایش دهد.

زهره رستمی در کارنامه کاری خود، سوابق مدیریتی خوب و قابل تقدیری داشته است.

این انتصاب در صورتی انجام می شود که در چند روز گذشته بسیاری از بخشداران در استان کرمانشاه تغییر یافته اند.

علیرضا حیدری نیز با حکم استاندار به عنوان بخشدار مرکزی شهر کرمانشاه منصوب شد.