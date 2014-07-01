به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عاطفی رییس سازمان سینمایی و هنرهای نمایشی دفاع مقدس ضمن گرامی داشت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان از چاپ دفتر چهارم فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس در این سازمان خبر داد و گفت: دفتر چهارم فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس شامل نمایشنامه های رادیویی، تله تئاترها، پرونده فعالیت های هنری هنرمندان، پوستر و عکس و تئاترهای شاخص دفاع مقدس است که این مجموعه مطالب بدون احتساب مقدمه در 1076 صفحه گرد آوری شده است.

وی افزود: فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس توسط دکتر مهدی حامد سقائیان و گروه پژوهشی که زیر نظر وی فعالیت می کردند، تدوین شده است. تاکنون سه جلد از این فرهنگنامه به چاپ رسیده که هرکدام از این جلدها بخش های بسیار مهمی ازسرفصل های تئاتر دفاع مقدس را پوشش داده است.

وی اظهار کرد: جلد نخست این کتاب شامل گاه شمار، تاریخچه، آسیب ها، اساسنامه های ادارات و نهادهای فعال، سیاست گذاری ها، بررسی عملکرد، برنامه های مصوب، نمایشنامه شناخت، مقاله شناخت و ارائه نقدهای نمونه ای است که در حوزه تئاتر دفاع مقدس به چاپ رسیده است.

وی یادآور شد: جلسات و کارگاه های آموزشی، جشنواره های تئاتر دفاع مقدس، پایان نامه ها و شناسنامه اجراهای صحنه ای سراسر کشور بر اساس نام کارگردان و عنوان نمایش از مهمترین سرفصل های جلد دوم و سوم کتاب است.

وی افزود: جلد دوم و سوم این مجموعه در سال 1391 و در تیراژ 3000 نسخه به چاپ رسیده و برای ادارات کل استانهای سراسر کشور، نهاد کتابخانه های عمومی، هنرمندان شاخص استانها، کتابخانه های حوزه هنری، تئاتر شهر و دانشکده هایی که رشته تئاتر را تدریس می کنند ارسال شده است.

وی در پایان صحبتهایش متذکر شد: در آینده ای نزدیک آیین رونمایی از جلد چهارم فرهنگ جامع دفاع مقدس با حضور اساتید و هنرمندان طراز اول کشور برگزار و از تمامی دست اندرکاران تدوین و چاپ این کتاب به نحوی شایسته تقدیر خواهد شد.

