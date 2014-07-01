به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات برگزاری این کنگره به این شرح اعلام شد: تا کنون بیش از1600 نفر برای شرکت در این کنگره ثبت نام کرده اند و با توجه به اینکه مهلت ارسال مقالات تا 10 تیرماه اعلام شده است، بر اساس آخرین گزارشات1400 مقاله در موضوعات مختلف به دفتر دبیرخانه کنگره ارسال شده بر اساس این گزارش، کنگره در سطوح تخصصی برگزار و ارسال مقالاتی با این کیفیت کم سابقه بوده است و فرصت خوبی برای آشنایی با جدیدترین روش‌ها و تبادل نظر میان شرکت کنندگان داخلی با میهمانان ویژه خارج از کشور خواهد بود.

اساتیدی از کشورهای ایتالیا، آلمان، فرانسه، هلند و استرالیا در پانزدهمین کنگره بین‌المللی میکروب‌شناسی ایران سخنرانی می کنند.

برگزاری پانل های تخصصی با موضوعاتی نظیر هپاتیت، عفونت‌های بیمارستانی، اپیدمیولوژی مقاومت های میکروبی، سل و بیماریهای نوپدید و همچنین شش کارگاه تخصصی با موضوعاتی نظیر معرفی روش‌های مولکولی سریع تشخیص بیماری ها و روش های روتین میکروب شناسی از جمله برنامه‌های درنظر گرفته شده برای برگزاری این دوره از کنگره علمی میکروب شناسی هستند.

از علاقمندان دعوت می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی http://ismcongress.ir مراجعه کنند.