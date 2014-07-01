جمال صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: میزان سطح زیرکشت گندم در سال زراعی 93-92 در کردستان 532 هزار هکتار بوده که از این میزان 500 هزار هکتار آن به کشت دیم و مابقی به آبی اختصاص پیدا کرده است.

وی اظهارداشت: پیش بینی میزان تولید گندم امسال در استان 560 هزار تن و میزان خرید گندم مازاد برنیاز کشاورزان هم 460 هزار تن برآورد شده است.

وی قیمت پایه خرید تضمینی گندم را 1050 تومان خواند و عنوان کرد: این میزان قیمت خرید تضمینی با احتساب 4 درصد افت غیرمفید و 2 درصد مفید لحاظ می شود.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان ادامه داد: قیمت تضمینی تا سقف 1064 تومان هم قابل افزایش است لذا به هر میزان گندم کشاورزان پاک تر باشد پول بیشتر پرداخت خواهد شد.

صالحی به فعالیت 87 مرکز خرید تضمینی گندم در استان اشاره کرد و افزود: از این تعداد مراکز،70 مرکز مربوط به شبکه تعاون روستایی و 17 مرکز هم مربوط به سیلوهای بخش خصوصی و دولتی و کارخانجات آردسازی است.

وی میزان ظرفیت ذخیره سازی گندم در استان را بیشتر از میزان برآورد خرید مازاد برنیاز کشاورزان ذکر کرد و اظهار داشت: میزان ظرفیت مراکز ذخیره سازی گندم در استان حدود 600 هزار تن است.

وی به میزان خرید گندم در استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم در استان تا روز گذشته 3 هزار و 406 تن و 746 کیلوگرم گندم مازاد برنیاز کشاورزان استان توسط مراکز خرید گندم خریداری شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی کردستان افزود: نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته شاهد رشد بیش از یک ونیم برابری خرید گندم در استان هستیم که این مهم نیز به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی و برداشت زودتر گندم در سال جاری بوده است.

صالحی ادامه داد: کار خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در سال گذشته از هشتم تیرماه و این امر در سال جاری از دوم تیرماه آغاز شده است.

وی یادآور شد: 550 هزار تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان در سال زراعی گذشته توسط مراکز خرید گندم در استان خریداری شد ولی امسال به دلیل وقوع سرمازدگی، تنش رطوبتی و عدم پراکنش مناسب باران در بخش دیم شاهد کاهش تولید و به تبع کاهش خرید هم هستیم.