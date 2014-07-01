پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهار نظرمدیرکل استاندارد استان تهران مبنی بر توقیف 141 مخزن گاز غیر استاندارد اتوبوس های شرکت واحد گفت: از مدتها پیش مدیریت شهری خواستار تست مخازن اتوبوس های گاز سوز بود اما چون این موضوع مورد پیگیری دستگاه های ذی ربط قرار نگرفت، سرانجام و با وجود اینکه اینکه تست مخازن در حوزه مسئولیت های شهرداری قرار نداشت با تایید شورای شهر از اسفندماه سال گذشته تست مخازن این اتوبوس ها توسط شهرداری و زیر نظر اداره استاندارد آغاز شد.

وی ادامه داد: تا مدتی پیش روزانه مخزن 15 دستگاه اتوبوس گاز سوز مورد تست و بررسی قرار می گرفت که با افزایش مراکز مرتبط با این کار اکنون هر روز مخزن گاز 30 اتوبوس مورد بررسی قرار می گیرد.

سنندجی تصریح کرد:از اسفند ماه تاکنون مخازن گاز بیش از 700 دستگاه اتوبوس تست و بررسی شده است و تمام مخازنی که از نظر کارکردی عمر مفیدشان به پایان رسیده برای معدوم شدن به اداه استاندارد تحویل داده شده است چرا که معدوم کردن این مخازن روش و شرایط خاصی دارد.

وی خاطر نشان کرد: مخازن گاز سوزی که فرسوده هستند باید تعویض شوند تا از خطرات و حوادث احتمالی جلوگیری شود، البته برخی از مخازن نیز با تعمیرات مجددا قابل استفاده هستند.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه براساس قانون هزینه تست مخازن اتوبوس های گاز سوز برعهده شهرداری نیست اما اکنون مدیریت شهری برای حفظ ایمنی مسافران این هزینه ها را متقبل شده است گفت: هر اتوبوس گاز سوز 7 مخزن گاز دارد که در بررسی ها تمامی این مخازن مورد تست قرار می گیرند و هزینه تست هر اتوبوس حدود 417 هزار تومان می شود.

وی ادامه داد: پس از تست تمامی مخازن، مخزن هایی که فرسوده باشند و عمر مفیدشان به پایان رسیده باشد تعویض می شوند که هزینه هر مخزن جدید حدود 3 میلیون تومان است.

سنندجی گفت: چنانچه تمامی مخازن یک اتوبوس فرسوده باشد با هزینه تعویض لوله ها، شیرآلات و اتصالات باید برای هر اتوبوس حدود 25 میلیون تومان هزینه شود.

وی در پایان تاکید کرد: مدیریت شهری علی رغم مسئول نبودنش برای تست مخازن اتوبوس های گاز سوز این امر را برعهده گرفته تا با جان و سلامتی شهروندان بازی نشود و معدوم کردن مخازن فرسوده نیز نباید تحت عنوان توقیف مطرح شود.