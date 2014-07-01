شهرام خزرایی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار داشت: با راه اندازی سیستم دیجیتالی در دو سالن سینمای 29 بهمن تبریز شاهد استقبال خوب همشهریان و سینما دوستان تبریزی بودیم که این مهم امید بخش روزهای خوب برای صنعت سینما در آذربایجان شرقی است.

وی در ادامه تصریح کرد: سالن شماره یک سینما 29 بهمن تبریز در سه ماهه نخست سال جاری 53 میلیون فروش داشته و سالن دوم این سینما نیز فروش 27 میلیون تومانی را در همین مدت زمانی به ثبت رسانده که در مجموع این سینما در فصل بهار فروش 800 میلیون ریالی را تجربه کرده است.

خزرایی با اشاره به آمار فروش فیلم های اکران شده در سه ماه نخست سال جاری گفت: فیلم سینمایی "طبقه حساس" در سینما قدس 75 میلیون ریال و در سینما 29 بهمن، 114 میلیون ریال فروش داشته و در مجموع کل سینماها فروش خود را به 190 میلیون ریال رسانده است.

وی اضافه کرد: در این میان فیلم سینمایی "معراجی ها" با فروش 600 میلیون ریالی خود در سینما 29 بهمن عنوان پرفروش ترین فیلم را در استان از آن خود کرد و فیلم سینمایی "خط ویژه" نیز 70 میلیون ریال در سینما 29 بهمن فروش داشت که در مجموع کل سینماهای دیگر فروش خود را به یکصد میلیون ریال رساند.

خزرایی در عین حال با مقایسه آمار فروش فیلم ها در سینما 29 بهمن تبریز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، نقش ارتقای سیستم پخش دیجیتالی این مجموعه را غیر قابل انکار دانست که عامل مهم علاقمندی شهروندان تبریزی برای تماشای فیلم در این سینما شده است.