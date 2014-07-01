به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد طاهری، مدیرکل فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، در همایش تجلیل از اساتید قرآنی کشور که شب گذشته نهم تیرماه در تالار هویزه باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، در سخنانی بر مهجوریت قرآن کریم در بین همه تأکید کرد.



وی گفت: از مهجوریت قرآن همین یک مورد بس است که مردم به علم بشری که هر روز در حال تحول است اعتماد می کنند اما به قرآن کریم که شک و تردید در آن نیست به همان میزان که به علم بشر به یقین رسیده اند، اعتماد ندارند.



حجت الاسلام طاهری افزود: در مهجوریت قرآن کریم همین بس است که از کلام قرآن کمترین استفاده و بهره ها برده می شود. امروزه وقتی وارد فضای دانشگاه می شویم هنوز دنبال آموزش، انس با قرآن و فرهنگ سازی قرآنی هستیم در صورتی که نباید این گونه باشد.



مدیرکل فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها در ادامه با ارائه پیشنهادی برای رفع مهجوریت قرآن کریم، تصریح کرد: برای رفع مهجوریت از قرآن کریم سه گام اساسی لازم است. استحکام دادن به اعتقاد به قرآن در بین جوانان یکی از این گام هاست. همه جوانان ایرانی به قرآن کریم اعتقاد دارند اما باید این اعتقاد را با ایجاد انس بیشتر با قرآن استحکام داد که این کار راهکارهای خاص خود را دارد.



وی اظهار کرد: گام دوم تبدیل عقیده به باور است، برای ایجاد انس با قرآن کریم باید عقیده های استحکام داده شده را به باور تبدیل کنیم و قبول کنیم و باور کنیم که قرآن کتاب زندگی و پاسخ همه نیازهای بشری را در دل خود دارد. اگر به این باور رسیدیم گام سوم بهتر برداشته خواهد شد.



حجت الاسلام طاهری یادآور شد: گام سوم در راه رسیدن به انس به قرآن کریم تبدیل باورها به رفتار است. ما برای اینکه انس با قرآن کریم را نهادینه کنیم باید اول اعتقاد را استحکام بخشیم و سپس آن را تبدیل به باور کنیم تا در نهایت این باورها به رفتار تبدیل شوند. باید برای هر گامی که برداشته می شود یک برنامه مدون داشته باشیم.



مدیر کل فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها در پایان یادآور شد: فعالیت های قرآنی در همه حوزه ها و در همه اشکال امکان پذیر است و نباید ترس از اینکه عملیاتی نشوند داشته باشیم.