به گزارش خبرگزاری مهر، مجید معارف، استاد دانشگاه تهران عصر روز گذشته 9 تیرماه در همایش تجلیل از اساتید برتر علوم قرآنی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قران کریم به بررسی حضور قرآن و علوم قرآنی در دانشگاه ها اظهار کرد: پیش از انقلاب قرآن کریم در دانشگاه جایگاهی نداشت و به ذهن کسی هم خطور نمی کرد که قرآن به عنوان موضوع پژوهشی مورد مطالعه قرار گیرد.



وی با بیان اینکه پیش از انقلاب تنها یک رشته به عنوان رشته «فرهنگ عربی و فرهنگ قرآنی» در دانشگاه ها تدریس می شد اما به برکت انقلاب اسلامی، رشته علوم قرآنی و حدیث نیز در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ابتدا در تهران و تربیت مدرس راه اندازی شد و پس از آن در سایر دانشگاه ها نیز توسعه پیدا کرد و امروز کمتر دانشگاهی است که در این زمینه فعال نباشد.



معارف دستاورد علوم قرآنی را تثبیت و تبیین حقیقت قرآن و کاوش در معانی قرآن با رویکرد نقد شبهات وارد شده به مباحث قرآنی صورت می گیرد.



وی تصریح کرد: لازم است دانشگاه ها تعامل جدی بین مفاهیم قرآن و سایر علوم به ویژه در بین علوم انسانی و پس از آن در بین علوم پایه و تجربی برقرار کنند و به مباحث قرآنی به صورت علمی، پژوهشی، کاربردی و میان رشته ای ورود پیدا کنند؛ هر چند طلیعه این کار آغاز شده و شاهد هستیم که قرآن در کنار سایر علوم به عنوان موضوع پژوهش های میان رشته ای قرار گرفته است.



معارف افزود: رسالت اصلی قرآن از امروز آغاز شده و متخصصان باید بتوانند برنامه ها و رشته های جدیدی را با این رویکرد ایجاد کنند.