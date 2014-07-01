به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید علی ابطحی روز دوشنبه در بازدیدی 9 ساعته از امکانات دانشکده پزشکی و بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود که تا پاسی از شب ادامه داشت افزود: امکانات موجود در بیمارستتان خاتم الانبیاء(ص) و دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود بسیار مطلوب و در خور شان حوزه پزشکی است.

وی با اشاره به انجام طرح اعتبار بخشی در بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) شاهرود نیز خاطرنشان کرد: در این قسمت نیز این بیمارستان روند خوبی داشته و بسیار عالی عمل کرده است.

رئیس مرکز خدمات توسعه سلامت دانشگاه آزاد اسلامی نحوه ارائه خدمات به بیماران و سایر مراجعان و نیز اقدامات مدیریتی درون بیمارستان را مثبت ارزیابی کرد.

وی در ادامه این بازدید طی نشستی مشکلات موجود در روند اجرای سنجه های اعتبار بخشی جذب نیروهای طرحی از جمله پزشکان متخصص و سایر نیروهای درمانی و نیز مشکلات تامین بودجه در اجرای طرح را مطرح و تصمیماتی برای رفع آنها اتخاذ شد.

رئیس مرکز خدمات توسعه سلامت دانشگاه آزاد اسلامی در بازدیدی که 9 ساعت به طول انجامید از امکانات موجود در دانشکده پزشکی و بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) واحد شاهرود بازدید کرد و از نزدیک با نیازهای آموزشی، درمانی و پژوهشی و توسعه رشته های بین رشته ای و همچنین اقدامات بعمل آمده در حوزه پزشکی در سالهای گذشته آشنا شد.

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود دارای یک بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی 100 تختخوابی با مساحت 72 هزارمتر مربع و زیربنای 11 هزار متر مربع است که مجهز به بخش های تخصصی شامل مغز و اعصاب، اطفال، زنان، جراحی، داخلی، چشم، نوزادان، قلب، NICU، زایمان،ICU ، CCU، روان و نیز مرکز تصویربرداری مجهز با امکانات تشخیصی نظیرMRI ، CT اسکن اسپیرال، آزمایشگاه مجهز، پاتولوژی، سونوگرافی رادیوگرافی با سیستم دیجیتالی( D.D.R)، ماموگرافی(دیجیتال) OPG (دیجیتال)، اکوگرافی،EEG ، EMG ، MCV بوده و مورد استفاده عموم مردم است.