2 حلقه چاه جدید آب شرب در شهر آبیک وارد مدار می شود

محمد کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر به اهمیت صرفه جویی در مصرف آب آشامیدنی اشاره کرد و اظهار داشت: هفته گذشته هفته صرفه جویی در مصرف آب آشامیدنی بود که از این فرصتها باید برای اصلاح الگوی مصرف آب استفاده شود.

وی تصریح کرد: آب یکی از مهمترن نعمت های الهی است که هیچ جایگزینی ندارد و باید با یک حس نوعدوستی کمبود آب شرب را پشت سر بگذاریم و این مهم با همت همه مردم و مسئولان محقق خواهد شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان آبیک تأکید کرد: با کاهش نزولات آسمانی در سالهای اخیر و کاهش سطح آبدهی چاهها و افزایش مصرف آب بدلیل گرمای شدید، از کلیه مردم شهر درخواست می کنم از مصارف غیر ضروری آب شرب در کارهای روزانه خودداری کنند.

کریمیان بیان کرد: در حال حاضر تأمین آب شرب شهر ابیک توسط 9 حلقه چاه استحصال می شود که بدلیل موارد ذکر شده با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستیم که با پیگیری های انجام شده درصدد هستیم دو حلقه چاه جدید وارد مدار تولید آب کنیم.

انتقال آب سد طالقان به شهر آبیک راهکار حل کمبود آب شرب این شهر است

وی در ادامه به راهکارهای حل بحران آب آشامیدنی شهر آبیک اشاره کرد و یادآور شد: یکی از مهمترین راهکارهای مهم برای رفع مشکل کمبود آب شهر آبیک انتقال آب سد طالقان به این شهر است که این مهم توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولان شهرستان آبیک از طریق وزارت نیرو و مجلس در حال پیگیری است که در صورت موافقت مشکل کمبود آب شهر آبیک به صورت کامل رفع می شود.